Prickelndes aus der Region – Das sind die besten Zürcher Schaumweine Es muss nicht immer Champagner sein: Wir haben die besten Alternativen der regionalen Weinbauern getestet. So viel vorab: Sie können mit der internationalen Konkurrenz mithalten. Daniel Böniger

Welcher Schaumwein schmeckt am besten? Die Jury notiert im Restaurant Neumarkt die Bewertungen. Foto: Samuel Schalch

«Es Cüpli, gern!» Diesen Satz hörte man vor 30 Jahren häufig in gehobenen Restaurants, auch in Zürich. Und damals war dann auch sonnenklar, was die Bedienung in dem Fall servierte: Teurer französischer Champagner musste es sein, what else?