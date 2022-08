Zürcher Krimis, Teil 2 – Schauplatz ist auch das Kafischnaps Jetzt sind die Serientäterinnen unterwegs. Mordsgeschichten von Gabriela Kasperski, Susanne Mathies und Christine Brand. Stefan Busz

Schreibt über Zürcher Verstrickungen: Gabriela Kasperski. Foto: pd

Züri brännt!

Von ihr gibt es die «Zürcher Verstrickungen». Oder den «Zürcher Filz». Gabriela Kasperski kennt sich mit den Problemzonen einer Stadt aus, sei es koloniale Vergangenheit oder Mietzinswucher. Neu geht es um die dunklen Seiten der Diplomatie. Und um den Schutz von Frauen. Im siebten Fall für Zita Schnyder und Werner Meier brennts gleich zu Anfang. Ein Zimmer im hochherrschaftlichen Haus beim Lindenhof steht in Flammen. Fürio! Ein Feuerteufel ist in der Stadt unterwegs. Schtärnesiech, sagt da Polizist Meier. Und gerät mit seiner Partnerin, die sich mit einem Postdoc-Projekt im Fachbereich Gender Studies beschäftigt, in einen Kreis von Menschen, die sich nobel geben – aber nicht immer so handeln. Mit dabei: ein Ausflug an das WEF in Davos. Ein Aufenthalt in London. Sonst aber viel Lokalkolorit. Bistro am Predigerplatz. Café im Seefeld. Die Villa Tobler. Alles höchst explosiv.

Züri liest

Der neue Krimi «Mord mit Limmatblick» von Susanne Mathies beginnt im Hotel Storchen. Ein Autor, nicht sehr erfolgreich, checkt hier ein – und will das Leben hinter sich lassen. Er hat keine Ideen mehr, bringt einfach nichts mehr zustande, kurz; er hat das Schreiben verlernt. Zum Abschied kommt es nicht. Denn dieser Florian Berger findet im Nachbarzimmer eine leblose Frau mit Schusswunde. Dabei wird er vom Portier überrascht. Es ist wieder ein Fall für Cressida Kandel, die Krimiautorin. Für die Ermittlungen wechselt sie sozusagen die Flussseite. Denn vorher hat sie einen Mord im Lesesaal der Museumsgesellschaft aufgeklärt. Sehr versponnen, diese Geschichte von Mathies, Jahrgang 1953, die Redaktorin der Literaturzeitschrift «Orte» ist.

Züri rennt

Sie ist die Königin der Bestsellerliste. Mitte Juli standen von Christine Brand gleich vier Bücher unter den erfolgreichsten 20: «Der Unbekannte» (was der neueste Titel ist), «Kalte Seelen», «Der Bruder» – und auch «Stiller Hass». Es ist eine Neuauflage. Die Geschichte spielt zwar in Bern. Ein Nationalrat ist auf seinem Velo zu Tode gekommen, weil ein Draht über die Strasse gespannt war. Der Lokalbezug ist aber gegeben. Milla Nova, die TV-Journalistin, die in diesem Fall mehr oder weniger zusammen mit ihrem Freund ermittelt, wohnt in Zürich. Sie verabredet sich gerne im Kafischnaps, einer kleinen Cafébar unterhalb des Schaffhauserplatzes. Und schneller ist sie auch als alle Bernerinnen.





Stefan Busz ist Redaktor im Ressort Zürich Leben, seine Spezialgebiete sind Theater und die Alltagskultur. Er hat in Zürich Germanistik, Slavistik und Literaturkritik studiert. Mehr Infos @sbusz

