Italienischer Kulturminister bestätigt – Schauspielerin Gina Lollobrigida gestorben Die italienische Film-Legende ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Lollobrigida war eine der Ikonen von Hollywoods goldenem Zeitalter.

Gina Lollobrigida bei einem Fotoshooting in ihrem Haus. (7. Februar 1958) Foto: CBS via Getty Images

Auf der Leinwand verdrehte sie den Hollywood-Stars reihum den Kopf, auf den roten Teppichen setzte sich Gina Lollobrigida immer gern als grosse Diva in Szene. In ausgefallenen Abendroben, grell geschminkt und mit schriller Haarpracht war die Vollblut-Italienerin mit dem umständlichen Nachnamen ein Unikum.

Auf ein Metier liess sie sich nie festlegen. Sie war Kino-Ikone, Sexsymbol, Fotojournalistin, Bildhauerin und UN-Botschafterin – und in allem stets selbstständig.

Umso schmerzhafter war es für ein ganzes Land, wie «Lollo» nach einem Familienstreit entmündigt wurde und in den letzten Jahren nur noch um ihre Würde flehte. Nun ist Gina Lollobrigida im Alter von 95 Jahren gestorben – Italien verliert einen seiner grossen Stars.

Gina Lollobrigida bei der Ausstellung ihrer Skulpturen im Moskauer Puschkin Museum. (23. Juni 2003) Foto: Alexander Zemlianichenko (Keystone)

Eine der Ikonen von Hollywoods goldenem Zeitalter zu werden, hatte der Lebensplan von Luigina «Gina» Lollobrigida eigentlich nie vorgesehen. Die Italienerin, die am 4. Juli 1927 in dem Bergdorf Subiaco 50 Kilometer östlich von Rom zur Welt kam, begann nach einer Kindheit in bescheidenen Verhältnissen ein Studium der Bildhauerei in Rom.

Um sich über Wasser zu halten, arbeitete Lollobrigida als Sängerin und Model – und machte dabei Filmproduzenten, darunter den US-Tycoon Howard Hughes, auf sich aufmerksam. Er brachte sie schliesslich nach Hollywood.

In den 50er und 60er Jahren galt «La Lollo», wie ihre Fans sie nannten, als schönste Frau der Welt. Abseits der Leinwand war die kurvenreiche Schauspielerin bekannt für ihre zahlreichen Affären. Humphrey Bogart sagte einmal über ihre sinnliche Schönheit, neben ihr wirke «Marilyn Monroe wie (der Kinderstar) Shirley Temple».

Die Schauspielerinnen Gina Lollobrigida (l.) und Marilyn Monroe sprechen miteinander am Rand einer Gala in New York. (18. September 1954) Foto: AFP

Der Zeitschrift «Vanity Fair» erzählte Lollobrigida 2015, wie sie mit ihrem ersten Rollenangebot Ende der 40er Jahre umging. Zuerst habe sie abgelehnt, aber die Produzenten hätten nicht locker gelassen. «Also habe ich ihnen gesagt, dass mein Preis bei einer Million Lire liegt – und dachte, das würde der Sache ein Ende bereiten. Aber sie sagten ja.» Insgesamt drehte die Italienerin mehr als 60 Filme. In ihrer Heimat wurde sie siebenmal mit dem David ausgezeichnet, dem italienischen Äquivalent des Oscars.

Bereits Anfang der 70er Jahre entscheidet sich «Gina nazionale» jedoch zu dem Rollenwechsel vom Film zur Fotografie – mit gutem Grund: «Ich habe es abgelehnt, mich auszuziehen», erklärt sie später. Daraufhin hätten die Filmproduzenten sie links liegen lassen.

Kein Problem für die selbstbewusste Italienerin, die sich kurzerhand auf ihre andere Passion konzentriert. Sie lichtet Prominente wie Fidel Castro, das brasilianische Fussballidol Pelé, Ronald Reagan, Paul Newman und Salvador Dalí ab. Selbst die deutsche Fussballnationalmannschaft posiert vor ihrer Linse.

Lollobrigida hält ein Foto von Henry Kissinger in der Hand, das sie mit Fidel Castro zeigt. (14. Oktober 2008) Foto: Marco Di Lauro (Getty Images)

In den 1990er Jahren folgt die dritte Karriere. Lollobrigida kehrt quasi zu ihren Anfängen zurück und nimmt Unterricht bei dem bekannten Bildhauer Giacomo Manzù. Später arbeitet sie häufig in ihrem Atelier in Pietrasanta in der Toskana, stellt Skulpturen in Moskau und Sevilla aus. Nebenbei engagiert sie sich für eine bessere Welt, wird zur Unicef- und FAO-Botschafterin.

1996 kandidierte sie für das EU-Parlament, allerdings erfolglos. 2022 versuchte sie erneut den Gang in die Politik, doch auch die Kandidatur für das italienische Parlament verlief im Sande.

Zu Gina Lollobrigidas Welterfolgen zählen Filme wie «Fanfan, der Husar» und «Die Schönen der Nacht» sowie «Der Glöckner von Notre Dame», wo sie an der Seite von «Quasimodo» Anthony Quinn die umschwärmte Esmeralda spielt. Sie dreht an der Seite von Humphrey Bogart, Marcello Mastroianni, Sean Connery, Alec Guinness, Burt Lancaster und Rock Hudson und arbeitet mit Regisseuren wie Howard Hughes und René Clair zusammen.

Gina Lollobrigida an der Seite von «Quasimodo» Anthony Quinn im Film «Der Glöckner von Notre Dame». Foto: Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Auch ihr Privatleben war filmreif. «Ich hatte viele Liebhaber, und ich habe immer noch Romanzen», wurde Lollobrigida im Jahr 2000 von britischen Zeitungen zitiert. «Ich bin sehr verrucht.»

Von 1949 bis 1971 war Lollobrigida mit dem jugoslawischen Arzt Milko Skofic verheiratet, 1957 bekam das Paar einen Sohn. Anschliessend sagt man «Lollo» zahlreiche Affären etwa mit Milliardär Howard Hughes und dem Politiker Henry Kissinger nach.

2006 kündigte sie im Alter von 79 Jahren an, ihren 34 Jahre jüngeren Freund Javier Rigau Rafols heiraten zu wollen, doch ein Jahr später trennte sich das Paar. Lollobrigida beschuldigte Rigau Rafols später, er habe sie durch Tricks dazu gebracht, Dokumente zu unterzeichnen, mit denen er sie in Abwesenheit in Spanien heiraten konnte. Die Ehe wurde 2019 vom Vatikan annulliert.

Gina Lollobrigida und Javier Rigau beim Rosenball 2005 in Monte Carlo. (19. März 2005) Foto: Pascal Le Segretain (Getty Images)

In ihren letzten Jahren steht erneut ein junger Mann im Fokus, «mein grosses Glück», wie Lollobrigida sagt. Offiziell ist er ihr Assistent und wohnt mit seiner Familie bei der Schauspielerin. Sohn Milko behauptet, der Mann habe die Seniorin manipuliert. Deswegen und als Folge des Eklats um den spanischen Betrüger erwirkt der Sohn, dass seiner Mutter ein Finanzvormund vorgesetzt wurde. Lollobrigida und ihr Anwalt meinen, Milko gehe es nur um das Vermögen der Mutter.

Gina Lollobrigida an ihrem 95. Geburtstag in Rom. (11. Juli 2022) Foto: Daniele Venturelli (Getty Images)

«Ich habe das Recht in Frieden zu leben, aber auch in Frieden zu sterben», sagt Lollobrigida 2021 in einem TV-Interview. «In meinem Alter sollte ich eigentlich ein bisschen Frieden haben. Aber den habe ich nicht. Ich bin müde. Man sollte mich in Frieden sterben lassen.»

