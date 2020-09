Vorgeschichte: Die vierte Abstimmung

Ein neues Hardturm-Stadion wird seit bald 20 Jahren geplant:

2003 – JA: Die Zürcherinnen und Zürcher stimmen über das sogenannte Pentagon-Projekt ab. Ein Stadion, das 30'000 Menschen gefasst hätte – mit Shoppingcenter in der Mantelnutzung. Die Credit Suisse (CS) sollte es bauen, die Stadt sich mit 47,7 Millionen Franken daran beteiligen. Das Stimmvolk nimmt das Projekt an der Urne deutlich an.

2005: Das Pentagon-Stadion hätte Austragungsstätte für Spiele der EM 2008 werden sollen. Rekurse von Anwohnern blockieren aber den Bau. Der Stadtrat forciert daher den Neubau des Letzigrunds. Im Juni 2005 wird der Neubau mit Zusatzkredit für die Eurotauglichkeit an der Urne angenommen.

2009: Der alte Hardturm wird abgebrochen, der Rechtsstreit um den Pentagon-Neubau dauert an. Die CS reagiert darauf, indem sie aus dem Projekt aussteigt. Die Grossbank verkauft das Areal für 50 Millionen Franken der Stadt, die nun selber ein Stadion bauen will.

2013 - NEIN: Das Stadionprojekt der Stadt ist, es bietet nur Platz für 16 000 Zuschauer. Hinzu kommen gemeinnützige Wohnungen auf dem Hardturmareal. Kostenpunkt: 216 Millionen Franken. 50,8 Prozent sind an der Urne dagegen.

2018 – JA: Die Stadt will nicht mehr selbst bauen, sondern einen Privaten beim Stadionbau unterstützen, indem sie einen vergünstigten Baurechtszins anbietet. Die Credit Suisse tritt als Investor auf, das Projekt Ensemble kommt zur Abstimmung. Der Deal zur Finanzierung des Stadions wird von 53,8 Prozent angenommen.

2020 – ?: Wegen eines Referendums gegen das Projekt «Ensemble» kommt dieses ein zweites Mal vors Volk. Mit offenem Ausgang.