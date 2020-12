Krematorien am Limit – Schichtbetrieb wegen Corona Seit Anfang November finden in den drei Zürcher Krematorien rund 20 Prozent mehr Einäscherungen statt. Tina Fassbind

Mehr Arbeit wegen Corona: Ein Sarg wird in einen Ofen im Krematorium Nordheim gefahren. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In den drei Krematorien des Kantons Zürich spüren die Mitarbeitenden die Auswirkungen der Corona-Pandemie. An einen Normalbetrieb ist nicht mehr zu denken. Gearbeitet wird mittlerweile überall im Schichtbetrieb und auch an den Wochenenden.

Im Krematorium Friedhof Nordheim in Zürich, dem grössten der Schweiz, werden zurzeit zwischen 30 und 45 Einäscherungen pro Tag durchgeführt. «Im vergangenen Jahr hatten wir durchschnittlich 28 Kremationen pro Tag», sagt Rolf Steinmann, Leiter des städtischen Bestattungs- und Friedhofamtes.

Corona-Tote in Bergungshüllen