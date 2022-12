Pelé meldet sich

Brasiliens Fussball-Legende Pelé hat sich aus dem Krankenhaus mit einer Botschaft an die Spieler der Seleção gewandt. Er wisse, dass viele von ihnen ihre erste Weltmeisterschaft gewinnen wollten, schrieb der 82-Jährige auf Instagram. «Ich will euch inspirieren, meine Freunde», schrieb Pelé weiter. «Ich werde das Spiel hier aus dem Krankenhaus verfolgen und werde jeden einzelnen von euch anfeuern. Wir sind gemeinsam auf diesem Weg.» Die Brasilianer wollen beim Turnier in Katar ihren sechsten WM-Titel gewinnen.

In den vergangenen Tagen hatten sich unter anderen Nationaltrainer Tite und viele Spieler der Seleção Sorgen um den Gesundheitszustand Pelés gemacht. Der einstige Ausnahmefussballer befindet sich seit mehreren Tagen in São Paulo im Krankenhaus. Medien berichteten davon, dass die Chemotherapie bei ihm nicht mehr anschlage. Pelé selbst meldete sich darauf bei Instagram und versicherte, dass er stark sei und Hoffnung habe.

In einem TV-Interview am Sonntagabend dementierte auch seine Familie die Gerüchte, wonach Pelé auf die palliative Abteilung verlegt worden und dem Tod nahe sei. «Er ist krank, er ist alt. Aber sobald es ihm besser geht, wird er wieder nach Hause gehen», sagte Pelés in den USA lebende Tochter Kely Nascimento dem brasilianischen Sender TV Globo.