Fliegende Fäuste auf der Autobahn – Schlägerei auf A1 endet im Spital Bei einer Keilerei zwischen vier Verkehrsteilnehmern sind am Samstag auf der A1 bei Weiningen zwei Personen teils schwer verletzt worden. Michael Caplazi

Auf der A1 vor dem Gubristtunnel in Fahrtrichtung St. Gallen stauten sich am Samstagabend die Fahrzeuge. KEYSTONE / Symbolbild



Wildwest auf der Autobahn: früher Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, A1 bei Weiningen in Fahrtrichtung St. Gallen, Stau. Es ist heiss, die Nerven liegen blank. Aus noch ungeklärten Gründen gerieten in dieser Szenerie zwei Autofahrer aneinander – und nicht nur die. Auch die Beifahrerinnen mischten mit, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Im Verlauf der Auseinandersetzung zogen sich zwei der beteiligten Personen mittelschwere bis schwere Verletzungen zu. «Während des Vorfalles traten fünf weitere Verkehrsteilnehmer in schlichtender Absicht hinzu», heisst es in der Mitteilung weiter. Diesen Menschen gelang es schliesslich, die Parteien zu trennen. Diese fünf Personen entfernten sich vom Ereignisplatz vor dem Eintreffen der Polizei – und werden nun gebeten, sich bei ebendieser zu melden.

Zwei Beteiligte, ein 43-jähriger Schweizer und eine 65 Jahre alte Schweizerin, wurden mit Rettungswagen in Spitäler gefahren. Die weiteren Beteiligten, eine 34 Jahre alte Frau und ein 41-jähriger Mann, beide mit britischer Staatsbürgerschaft, wurden leicht verletzt und mussten nicht in Spitalpflege.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, welche zum geschilderten Vorfall Angaben machen könnten, insbesondere die fünf schlichtenden Personen, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

