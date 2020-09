Eskalierte Party in Albisrieden – Schlägerei im Hasenrain

hat weitreichendere Folgen

als angenommen Bei einer Geburtstagsparty gerieten mehrere Gäste aneinander. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen neun Männer – fünf von ihnen sollen in Untersuchungshaft. Corsin Zander

Bei diesem Unterstand beim Schützenhaus Hasenrain kam es zur Schlägerei. Zwei Tage später ist davon nichts mehr zu sehen. Foto: zac

Dieses Fest dürfte dem Geburtstagskind noch lange in Erinnerung bleiben – wenn auch kaum in positiver. Am vergangenen Wochenenende sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Partygäste aneinandergeraten. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität vermeldeten danach zwei verletzte Personen und vier Verhaftete. Nun zeigt sich: Die Schlägerei hat weitreichendere Folgen, als bisher bekannt war.