Drittelende

Mit der Sirene verpasst Matteo Nodari das 4:0. Damit bleibt es beim 3:0 für den HC Lugano.

Die Lions starteten euphorisch in das zweite Drittel und drückten auf den Anschluss. Aber wie so oft in dieser Partie, war Lugano gefährlicher. Die Tessiner münzten ihre Chancen dann auch in ein Tor um. Fazzini traf nach 27 Minuten mit einem wuchtigen Schuss ins Tor.

Das Schussverhältnis von 26 Schüssen für Lugano zu 17 Schüssen für die Lions spricht eine deutliche Sprache. Dennoch: Die Chancen zum Anschluss waren da. Nun müssen sich die Lions nur auch mal für ihre Offensiv-Arbeit belohnen.

Schaffen die Lions gegen Lugano noch die Wende?

HC Lugano 3:0* ZSC Lions