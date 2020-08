Kampf ums Podest

Hinter den beiden Mercedes kommen mehrere Fahrer in Frage für den dritten Platz auf dem Podest. Die grosse Geschichte des gestrigen Qualifyings schrieb Nico Hülkenberg, der sich im Racing Point auf Platz 3 klassierte - und dies, nachdem er als Ersatzfahrer für Sergio Pérez (Coronavirus) erst letztes Wochenende das Auto kennenlernte und im Rennen dann aufgrund eines Kupplungsschadens gar nicht starten konnte! Sein grösster Konkurrent um den Platz hinter den Silberpfeilen dürfte Max Verstappen sein, der in den letzten drei Rennen auf dem Podest stand und in der WM-Wertung nur knapp hinter Bottas liegt.

Auch Daniel Ricciardo im Renault, der bereits vor einer Woche im Rennen als Vierter überzeugte und jetzt von Platz 5 startet, könnte durchaus ums Podest mitkämpfen. Sein Problem ist jedoch, dass er nur noch einen Satz frischer harter Reifen hat, da sein Team bereits am Freitag im Training einmal die besten Rennreifen aufzog.

Die Ferrari konnten hingegen nicht mit den Schnellsten mithalten und landeten lediglich auf den Rängen 8 (Leclerc) und 12 (Vettel). Wir sind gespannt, ob es ihnen im Rennen besser läuft und sie noch eine Aufholjagd starten können.