Der grosse Künstler

Eigentlich ist Alexandra Texier zu gut für die National League. Und eigentlich steht er beim NHL-Club Columbus Blue Jackets unter Vertrag. Trotzdem spielt er in der laufenden Saison in Zürich. Kollege Simon Graf hat den 23-jährigen Franzosen zwischen Spiel 1 und Spiel 2 getroffen und erzählt hier, wieso es Texier in Zürich so gut gefällt, dass er vielleicht sogar noch eine Saison bleibt (Abo).