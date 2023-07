Immer mehr Würfelnattern – Schlangen am Zürichsee breiten sich wegen Klimawandel aus In den letzten Wochen haben Badende vermehrt Schlangen im Zürichsee entdeckt. Doch sind die Schlangen für Menschen überhaupt gefährlich? Vincenzo Togni

Immer öfter werden Schlangen am Zürichsee gesichtet. Hier verspeist eine Würfelnatter einen Kaulbarsch in Herrliberg. Foto: Christian Walter

«Seit 2020 haben wir immer wieder Schlangen in unserem Garten gesehen, früher jedoch nie», sagt Andreas Jung. Der Küsnachter wohnt direkt am See und beschreibt die Schlangen als Tiere, die, wenn sie sich bedrängt fühlen, rasch durch elegante Schwimmbewegungen durchs seichte Wasser davongleiten.