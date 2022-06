Sweet Home: Reduziert einrichten – Schlicht schön Entdecken Sie einfache Wohnideen, mit denen der Spagat zwischen Minimalismus und Wohnlichkeit gelingt. Marianne Kohler Nizamuddin

Für viele ist die Kombination von einer kleinen Stadtwohnung und einem hektischen Alltag Realität. Da wünscht man sich ein Zuhause, das Ruhe und Geborgenheit ausstrahlt, und einen Haushalt, in den man nicht so viel Zeit und Energie stecken muss. Versuchen Sie es mit einem Wohnstil, der schlicht ist und trotzdem Schönheit und Wohnlichkeit bietet. Foto über: Franzon du Rietz

Farbe und Form

Schwarz-Weiss-Kontraste und Farbpunkte in einem Wohnzimmer. Foto über: The Modern House

Reduktion in der Einrichtung bedeutet nicht zwingend Kälte und Strenge. Wählen Sie weniger Möbel und Accessoires und spielen Sie dafür mit Farben und Formen. Dabei helfen zum Beispiel gelungene Anstriche. Hier sind gewisse Partien im Raum schwarz gestrichen, was für mehr optische Tiefe sorgt. Einzelne farbige Möbel leuchten aus der Einrichtung heraus und heitern sie auf. Die Idee mit dem schwebenden Sideboard vermittelt Leichtigkeit und lässt dem Raum mehr Grösse. Gekrönt wird alles mit grafischer Kunst und starken Wohnaccessoires.

Materialien und Texturen

Sanfte Farben, sinnliche Texturen und edle, graue Wände. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Eine andere Möglichkeit, weniger üppig und doch mit viel Gefühl einzurichten, geht mit der Wahl von interessanten Materialien und Texturen. Jedes Möbelstück sowie die Accessoires in diesem Wohnzimmer zeigen edle, natürliche Materialien und Texturen. Das Sofa und die Kissen sind mit weichen, gewaschenen Leinen bezogen. Der Sessel zeigt einen Wollbouclé und der Teppich nimmt dessen Anmutung in einer gröberen Struktur auf. Wichtig sind hier auch Keramik und Terrakotta sowie das Spiel mit modernen und antiken Oberflächen. Die gesamte Einrichtung ist in hellen Naturtönen gehalten und wird umarmt mit einem sanften, grauen Wandanstrich, der sich durch die ganze Wohnung zieht.

Kunst und Objekte

Ein langes, schmales Sideboard sorgt hier für Stauraum und Stil. Foto über: Franzon du Rietz

In diesem kleinen Wohn-Essraum, den Sie auf dem Aufmacherbild ganz sehen, bestimmt eine clevere Idee den Grundton der Einrichtung. Es handelt sich dabei um ein langes, sich über die ganze Wand ziehendes Sideboard. Es ist weiss und hat eine mintfarbene lange Platte über schlichten, weissen Elementen. Das Sideboard bietet viel Stauraum. Indem auf offene Regale verzichtet wurde, sorgt das Sideboard für optische Ruhe. Was aber bewusst sichtbar ist, sind Wohnaccessoires und Objekte darauf und Bilder darüber, die alle liebevoll ausgewählt und hübsch inszeniert sind. Auch hier hilft ein sanfter grauer Wandanstrich für Ruhe, Tiefe und Wohnlichkeit.

Ruhe und Sinnlichkeit

Einrichtung mit wenigen, aber besonderen Lieblingsstücken. Foto über: Historiska Hem

Auch wenn man sich für einen schlichten und eher minimalistischen Wohnstil entscheidet, bedeutet das nicht, dass dabei die Sinnlichkeit ausgeklammert wird. Es geht auch ohne die auffälligen und bekannten Designstücke. Suchen Sie nach den Möbeln und Wohnaccessoires, für die Ihr Herz schlägt, und geben Sie den Räumen auch Farbe und Textilien. Damit kommt Sinnlichkeit auf. Wenn Sie bei der Farbigkeit eine ruhige, natürlich Palette wählen, dann strahlt die Einrichtung auch Ruhe aus.

Design und Spielfreude

Leicht und luftig anmutende Einrichtung mit ausgewählten Einzelstücken Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Erinnern Sie sich noch an das Gefühl, als Sie in einem Bonbonladen standen und Ihre Tüte mit den Lieblingsleckereien füllen durften? Gehen Sie genau so an eine Einrichtung heran und wählen Sie diejenigen Stücke, die sie begeistern. So etwa hat die Designerin und Bloggerin Tine Fleischer ihre charmante Wohnung eingerichtet. Die Spielfreude und Liebe zu schönem Design machen die Einrichtung persönlich. Sie gibt jedem Möbel und jedem Wohnaccessoire einen guten Platz und lässt alles atmen. Das verleiht der Wohnung eine wunderbare Leichtigkeit.

Akzente und Gegensätze

Ruhige Gesamtwirkung und überraschende Hingucker. Foto über: Nordic Living in Color

Mit ganz unterschiedlichen Elementen und starken Akzentstücken wurde diese entspannt wirkende Wohnung eingerichtet. Jedes Stück hat seinen Platz. Tisch und Stühle bestechen mit einer filigranen Linienführung, das Sofa ist dafür gross, weich und kubisch. Auch hier schwebt ein Staumöbel. Da es den Bodenplatz frei lässt, verleiht es dem Raum mehr Grösse. Der zarte, helle Grauton an den Wänden verbindet sich mit dem des Sofas und lässt alles Weisse frisch aussehen.

Kontraste und Eleganz

Sinnliche Farbigkeit und schlichte Modernität kommen in diesem Schlafzimmer zusammen. Foto über: The Modern House

Hell-Dunkel-Kontraste sorgen für mehr Spannung im Raum. Dunkle Wände lassen einerseits die helleren Möbel besonders frisch strahlen und verleihen andererseits einem Raum Tiefe und Sinnlichkeit. Dunkel bedeutet nicht zwingend ganz dunkel oder schwarz. Dieses Schlafzimmer ist in einem mittleren meerblauen Ton gestrichen. Die Vorhänge sind in derselben Farbe gewählt, was alles grosszügig und elegant wirken lässt.

