Austernschwemme auf Social Media – Schlicht und doch instagrammable Noch nie gabs so viele Bilder dazu: Warum sich Austern auf festlichen Tellern so gut machen. Nina Kobelt

Festliche Tafel – oder einfach ein Tisch im Pub. Foto: Getty Images

Austern sind das Gegenteil vom Weihnachtsmann: Letzterer, ein schrulliger Typ mit weissem Bart, ist wohnhaft irgendwo in Lappland, wo es kalt ist und vornehmlich jeden Tag Schnee geräumt werden muss. Austern jedoch – harte Schalen, weicher Kern – leben an Küsten, an denen zwar ab und an ein rauer Wind weht, wo aber jederzeit ein Abenteuer in der Luft liegt. Das liegt an der Brise – sie ist salzig und verwirrt die Sinne.