Am Freitagnachmittag ist der 66-Jährige, der am Montag bei der Badi Auhof tot aufgefunden worden war, in Zürich bestattet worden. «Es ist die schlimmste Beerdigung, die ich je hatte», sagte der Pfarrer, der die Abdankung hielt, an der über hundert Leute teilgenommen hatten. Das Leid sei unerträglich.

Bisher war unklar, wie der Mann ums Leben kam. Wie der Pfarrer im Rahmen der Beerdigung sagte, sei er erschossen worden. Am Dienstag sagte die Zürcher Staatsanwaltschaft zu den verschiedenen Mutmassungen: «Grundsätzlich werden in einem derart frühen Stadium eines Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit einem Kapitalverbrechen allein schon aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben zu den Tatumständen gemacht.»

Der Mann lag am Montagmorgen in einem parkierten SUV auf dem Parkplatz beim Freibad Auhof in Schwamendingen. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten trotz Reanimationsversuchen nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

