Sein Platz ist wohl unbestritten: Statue von Johann Heinrich Pestalozzi an der Bahnhofstrasse. Foto: Samuel Schalch

Nur kleine Veränderungen bräuchte es, damit uns Zürich fremd vorkäme: Vor dem Hauptbahnhof thronte die Statue von Rosa Luxemburg. Katharina von Zimmern würde bei der Wasserkirche vom Sockel hinunterwinken. Am See erinnerte ein Marmor-Kopf an Emmy Hennings.