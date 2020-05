Kommentar zum Entscheid – Schluss mit Egoismus! Es ist richtig, wird auch in der Schweiz bald wieder Fussball gespielt. Um die vielen Probleme in der Zukunft zu lösen, benötigt die Branche aber viel mehr Solidarität und Weitsicht als zuletzt. Meinung Fabian Ruch

In der Super League rollt der Ball bald wieder. Gut so, findet der Autor dieses Kommentars. KEYSTONE

Die Vernunft hat gesiegt. In der Super League und in der Challenge League wird die seit Ende Februar unterbrochene Saison ab Mitte Juni fortgesetzt. Und die Super League wird nicht auf zwölf Teams aufgestockt. Die zwanzig Clubs der zwei Schweizer Profiligen haben sich mit deutlicher Mehrheit für den einzig nachvollziehbaren Weg entschieden. Alles andere hätte der vielerorts ohnehin angeschlagenen Glaubwürdigkeit des Schweizer Fussballs weiter geschadet. Fast jeder Vereinsvertreter dachte in den letzten Wochen bei öffentlichen Voten nur an den eigenen Garten. Dummerweise lässt sich im eigenen Garten allein keine funktionierende Meisterschaft durchführen.