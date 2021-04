Rassismus im Stadtraum Zürich – Schluss mit kolonialen und rassistischen Zeichen in Zürich Die Stadt entfernt rassistische Bezeichnungen von drei Liegenschaften im Niederdorf. Sie will damit auch Vorbild für private Eigentümer sein.

Die städtische Liegenschaft an der Niederdorfstrasse 29 wird umbenannt. Foto: PD/Stadt Zürich

Die Stadt Zürich setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Besser gesagt, sie sagt sichtbaren Zeichen mit Bezug zu Rassismus und Kolonialismus den Kampf an. Der Stadtrat will Zeitzeichen nach einer Einzelfallprüfung entweder entfernen oder in den Kontext setzen. Drei rassistische Bezeichnungen an städtischen Liegenschaften im Niederdorf werden noch dieses Jahr entfernt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

In der Stadt Zürich gibt es für den Stadtrat Zeitzeichen, zum Beispiel Hausnamen-Inschriften und Wandbilder, die einen Bezug zu Anti-Schwarzen-Rassismus und Kolonialismus haben. Sie befinden sich mehrheitlich im Niederdorf und sind Teil der Stadtgeschichte. Heute aber konfrontierten sie Direktbetroffene mit bestehendem Rassismus und könnten der Gesamtbevölkerung eine unhinterfragte Normalität suggerieren.

Der Stadtrat gibt deshalb ein klares Statement ab: Rassismus darf nicht toleriert werden. Er will deshalb, dass solche rassistischen Zeitzeichen im öffentlichen Raum entfernt, aufgearbeitet oder kontextualisiert werden. Damit folgt die Stadt den Empfehlungen einer interdisziplinären Projektgruppe, die Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen städtischen Dienstabteilungen, unter anderem Fachpersonen aus der Denkmalpflege oder Mitarbeitende des Stadtarchivs, vereint.

Die Darstellungen von Holzbüsten «exotischer Volksgruppen» in der Aula des Schulhauses Hirschengraben will die Stadt einordnen, damit sie nicht rassistisch wirken. Foto: Urs Jaudas

In anderen Fällen wie etwa in der denkmalgeschützten Aula des Schulhauses Hirschengraben sieht die Stadt eine Kontextualisierung vor. Die Darstellungen repräsentieren die im 19. Jahrhundert weitverbreitete exotisierende Zurschaustellung «fremder Völker».

Auf private Eigentümer zugehen

Bei Objekten und Liegenschaften in privatem Besitz hat die Stadt keine direkten Eingriffsmöglichkeiten. Die Stadt will aber aktiv auf sie zugehen, um sie zu sensibilisieren und einzuladen, im Sinne des öffentlichen Interesses mit dem städtischen Vorgehen gleichzuziehen.

Während die Entfernung der Inschriften im Niederdorf voraussichtlich bald realisiert werden kann, rechnet die Stadt bei der Aufarbeitung mit einem längeren Prozess. In die wissenschaftlichen Expertisen soll auch die Sichtweise von Betroffenen einbezogen werden. Zudem wird es zu den kolonialen Spuren im Stadtraum auch eine Ausstellung im Stadthaus geben.

