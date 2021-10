Trennungsorte in Zürich – Schlussmachen im Park Welche Stellen in Zürich eignen sich am besten fürs Beziehungsende? Sechs Erfahrungsberichte. Hanna Fröhlich

Viele Menschen ziehen den Schlussstrich lieber an einem öffentlichen Ort. Foto: Getty Images

Es ist Herbst. Vorbei ist der Sommer im Freien und auch der Corona-bedingte Stillstand. Also die beste Zeit um das Leben wieder neu zu ordnen. Das spiegelt sich im Umfeld wider: Es scheint der perfekte Moment zu sein, um eine Beziehung zu beenden. Doch wo ist dafür der geeignete Ort? Daheim in der guten Stube? Könnte zu beklemmend sein. Viele Menschen zieht es raus.

Gemäss der Zürcher Paartherapeutin Bettina Disler gibt es Unterschiede zwischen Paaren und ihren Trennungsorten: Grosse, laute Menschenansammlungen eignen sich für diejenigen, die kein Gespräch suchen, sondern so schnell wie möglich weg und sich in Luft auflösen wollen. Den Park oder einen Stadtwald wählen wohl eher Paare, die während des Gehens an der frischen Luft ein Trennungsgespräch führen wollen – das Gehen wirkt beruhigend und kann daher bei einer Trennung unterstützend sein. In einem Restaurant oder an einem vertrauten öffentlichen Ort trennen sich eher diejenigen, die schon einen schleichenden, längeren Trennungsprozess hinter sich haben und zusammen beschliessen, als Freunde auseinanderzugehen.