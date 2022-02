Neuschnee in den Alpen – Schneefall lässt nach und kommt am Abend zurück Wegen dem vielen Neuschnee sind in den Alpen Bahnlinien unterbrochen. Für den Dienstagabend werden weitere Niederschläge erwartet.

Für die einen Spass, für andere Grund für Wartezeiten: Schnee, hier auf der Tschennerbrücke in Valens, sorgt für unterbrochene Bahnlinien. (31. Januar 2022) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

In der Nacht auf Dienstag hat es in den Alpen kräftig geschneit – am meisten in Graubünden. So wurden in Arosa innerhalb von 24 Stunden 51 Zentimeter Neuschnee gemessen, in Bivio und Davos 39 und 28 Zentimeter. Befürchtete Verkehrsprobleme im Flachland blieben aus.

Auch im Berner Oberland fiel kräftig Schnee: In Kandersteg wurden 35 Zentimeter gemessen und in Adelboden 25 Zentimeter, wie SRF Meteo meldete.

Im Lauf des Dienstags lässt der Schneefall vorübergehend nach und verstärkt sich gegen Abend wieder. Bis morgen Mittwochabend sind oberhalb von 1000 Metern demnach nochmals 30 bis 80 Zentimeter Neuschnee möglich, wie SRF Meteo weiter voraussagte.

Der öffentliche Verkehr war wegen des Schneefalls verschiedentlich unterbrochen, so die Bahnstrecke zwischen Dieni und Andermatt im Kanton Uri und die Luftseilbahn Flumserberge im Kanton St. Gallen. Die Fahrbahn der Autobahn A2 zwischen Amsteg und Göschenen im Kanton Uri war schneebedeckt.

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.