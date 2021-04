Schneemassen verursachen hohe Kosten – 14’000 Bäume in Zürich wegen Flockdown beschädigt Geknickte Äste, abgebrochene Kronen, entwurzelte Bäume: Die Stadt verliert viel Forstinventar und muss Millionen in den Baumbestand investieren. Tina Fassbind

Gefahr von oben: Nach den starken Schneefällen von Mitte Januar 2021 waren rund 14’000 Stadtbäume, wie dieses Exemplar im Friedhof Sihlfeld, beschädigt. Bild: Urs Jaudas

Bis zu 45 Zentimeter Neuschnee innert 24 Stunden – für rund 14’000 Stadtbäume von Zürich war der winterliche Ausnahmezustand von Mitte Januar schlicht zu viel. Auf dem gesamten Stadtgebiet sind Äste abgebrochen, Kronen und Stämme gerissen oder geknickt. Ganze Bäume wurden entwurzelt. Über 20 Prozent der 62’000 Stadtbäume trugen Schäden davon, wie Grün Stadt Zürich (GRZ) am Dienstag bilanzierte.

Letztmals wurden die Stadt im März 2006 mit solchen Schneemassen überzogen. «Damals wurde es aber sehr schnell warm. In diesem Jahr blieb der Schnee lange liegen und wurde nass. Die Last war zu gross für viele Bäume», sagt Axel Fischer, Geschäftsbereichsleiter Park- und Grünanlagen bei GSZ. 223 Bäume sind umgestürzt, 176 geschädigte Bäume mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Bei 300 weiteren ist der Schaden so gross, dass sie gemäss Fachleuten wenig Überlebenschancen haben und in den kommenden Jahren ersetzt werden müssen.

Alle Baumarten betroffen

Die Analyse von GRZ zeigt ausserdem, dass die Bäume in sämtlichen Stadtquartieren betroffen waren. Auch bei den Baumarten gab es keine Ausnahmen: Nadel- und Laubbäume, junge wie auch grosse und alte Gewächse litten alle gleichermassen unter der grossen Schneelast.

Nicht nur die Bäume nahmen Schaden: Ein Auto wurde im Januar 2021 unter Schnee und Geäst begraben. Bild: Tamedia

180 GRZ-Mitarbeitende waren bis Ende Februar mit den Sicherungs- und Aufräumarbeiten auf Strassen, in Schul- und Parkanlagen oder Friedhöfen beschäftigt. Um die Gefahr von herabstürzenden Ästen und Baumteilen so rasch wie möglich zu bannen, musste sich die Stadt Hilfe holen. «Die Arbeiten waren teils sehr aufwändig. In hohe Bäume mit grossen Kronen gelangt man nur durch Klettern. Hierzu mussten wir Fachleute mit Spezialausrüstung hinzuziehen», sagt Fischer.

Behebung der Schäden dauert bis Sommer

Die Kosten für die externe Hilfe bei den bisherigen Räumungs- und Sicherungsmassnahmen belaufen sich auf 1,8 Millionen Franken. Doch damit sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen: Die Pflege und Kontrolle der geschädigten Bäume wird noch bis in den Sommer andauern und voraussichtlich Kosten von weiteren 0,7 Millionen Franken nach sich ziehen. «Wir sind immer noch daran, lose Äste aus den Bäumen zu holen, die aber keine Gefahr mehr darstellen», sagt Fischer.

Die Arbeiten dauern an: Die Sicherungsmassnahmen haben bisher 1,8 Millionen Franken gekostet. Bild: Urs Jaudas

Im Herbst wird GRZ die alljährlichen Pflanzungen von jeweils 250 bis 350 Bäumen zum Erhalt des Bestandes durchführen, im kommenden Frühling finden gemäss aktueller Planung die Nachpflanzungen für die umgestürzten und gefällten Bäume statt. Auch dafür muss die Stadt weitere Ressourcen hinzuziehen. Die Kosten dürfte sich auf weitere 1,4 Millionen Franken belaufen. Beim Ersatz eines Baumes in einem Park oder einem Friedhof rechnen wir im Schnitt mit 1500 Franken pro Exemplar. Im Strassenraum sind es 2500 Franken pro Baum», sagt Fischer.

Ein rascher Ersatz sei angesichts der fortschreitenden Klimaerwärmung dringend nötig, sagt Stadtrat Richard Wolff, Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements. «Die Bäume mindern die Hitze in der Stadt effizienter als jede technische Massnahme.»

