Bergbahnen Destination Gstaad – Schneetransport per Helikopter – Bergbahnen verwerfen Versuch Um den aktuellen Schneemangel zu beheben, setzte die Bergbahn Destination Gstaad zwischenzeitlich sogar auf Helikoptertransporte zur Talstation Oeschseite. Claudius Jezella

Per Helikopter wurde Schnee von einem benachbarten Depot zur Talstation Oeschseite transportiert. (Symbolbild) Foto: Bruno Petroni

Der aktuelle Schneemangel macht den Skigebieten im Berner Oberland zu schaffen. Einen ungewöhnlichen Weg haben die Verantwortlichen der Bergbahnen Destination Gstaad beschritten. Wie die Online-Plattform «Hauptstadt» am Donnerstag berichtet, liess das Unternehmen bereits in der Altjahrswoche per Helikopter Schnee aus einem benachbarten Depot in die Nähe der Talstation Oeschseite transportieren, um eine Verbindungspiste zwischen den Gebieten Zweisimmen und Saanenmöser offen zu halten.