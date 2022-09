E-Truck – Schnell laden, weit fahren Batterieelektrische Lastwagen sollen ab 2024 auch im Fernverkehr zum Einsatz kommen.

Der E-Truck von MAN feiert auf der IAA Transportation Premiere. Foto: MAN

Auf der IAA Transportation (bis am Sonntag) stellt MAN mit dem E-Truck das seriennahe Konzept eines batterieelektrischen Sattelschleppers für den Fernverkehr vor. Der auf der Nutzfahrzeugmesse ausgestellte Prototyp soll zeigen, wie sich ein Lastwagen mit Batteriekapazität bestücken lässt, um genügend Reichweite für das Tagespensum mit langen Touren zu generieren.

Der E-Truck lässt sich mit drei bis sechs Batteriepacks mit 300 bis 500 kWh Speicherkapazität ausstatten. Ausserdem eignet sich das Fahrzeug fürs Megawatt-Charging und damit für ein sehr schnelles Nachtanken. Entsprechend stellt der Nutzfahrzeughersteller tägliche Reichweiten von 600 bis 800 Kilometer in Aussicht. Für eine spätere Ausbaustufe verspricht MAN sogar bis zu 1000 Kilometer Reichweite. Angetrieben wird der E-Truck von einem 300 bis 350 kW beziehungsweise 408 bis 476 PS starken E-Motor.

Serienproduktion soll Ende 2023 starten

Ende 2023 will MAN in die Produktion einer entsprechenden Serienversion einsteigen. 2024 sollen dann erste Fahrzeuge in Kundenhand gehen. 2025 will MAN das volle Portfolio des E-Truck bereitstellen. In Hinblick auf Anwendungsvielfalt und Aufbaukonzepte soll dieser heutigen Diesel-Lastwagen nicht nachstehen und von der Abfallentsorgung bis zum gekühlten Lebensmitteltransport viele Transportaufgaben abdecken können.

Parallel zum E-Truck stellt MAN auf der IAA noch sein E-Mobility Consulting vor, das Kunden bei der Flottenumstellung von Diesel auf Elektro unterstützen soll. Es umfasst Beratung zum Fahrzeug unter Betrachtung kundenspezifischer Einsatzbedingungen wie Betriebsphasen, Routenanalyse oder Kosten- und Flottenoptimierung.

