Nominiert für Swiss Music Award Infos einblenden

Gleich drei Songs des Debütalbums «Apartment 32» des 28-Jährigen wurden mit Platin ausgezeichnet. Nun ist er an den 15. Swiss Music Awards in der Kategorie Best Male Act nominiert. Zusammen mit dem Luzerner Musiker Kunz und dem Basler Sänger Zian. 2021 veröffentlichte EAZ mit dem US-Rapper Snoop Dogg den Track «Make Some Money». EAZ heisst eigentlich Arber Rama und wohnt in Wetzikon.

Die Awards werden am Mittwoch, 25. Mai, um 20.15 Uhr in der Bosshard-Arena in Zug verliehen. (les)