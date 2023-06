«Hoffnung ist das einfachere Gefühl, wenn die Wut zu berechtigt ist»: Kim de l’Horizon. Foto: Urs Jaudas

Drückend. Auf Böden, an Wände, in die Schatten stossend. Heiss, auch. Viel liesse sich sagen über diese Tage. Viel wird auch gesagt. Dass sie heiss sind, vielleicht ist das zu einfach. Aber da können wir uns drauf einigen, wenigstens. Auf das Heisse. Und auf dass die Wicken – wie aus dem Nichts – hochwuchern, vielleicht auch.

Vielleicht nicht beim besten, aber doch bei einem pretty guten Willen wüsste ich nicht, was ich allem dem noch hinzuzufügen imstande mich sähe. Enten, vielleicht. Die schwimmen gern im Schatten hoher Rohrkolben. Und sie haben die längsten Penisse, wussten Sie das?, relativ zu ihrer Körpergrösse, und korkenzieherförmig, im Gegenuhrzeigersinn gedreht, im Uhrzeigerunsinn quasi, und dauerspitz sind sie, und die Enten mit Vulven haben sich eine Muskulatur anevolutioniert, weil sie so oft vergewaltigt werden, und sie können ihre Vaginen so zusammenziehen, dass diese sich im Uhrzeigersinn zusammenwringen. Und so können die rückwärtsgedrehten Penisse nicht eindringen. Und so können die Enten, die Kinder kriegen, selbst entscheiden, von wem sie Kinder kriegen.

Und vermutlich deshalb und wie aus einem brüchigen Gartenhandschuh – und wie ohne Richtung – habe ich alle meine Hände aus der Realität gezogen diese Tage. Gestohlen. Ich wünschte, ich hätte meine Hände aus den Geschehnissen herausgestohlen. Aber dann wären sie ja jetzt mein. Aber sie hängen bloss herum, unverlangt. Uncalled-for. Und doch Allgemeingut. Alllgemeinungut.

Gewisse dieser Tage nähmen mich gewiss ernster, wenn ich ihnen in die Münder kackte und dann – nachdem ich die Münder sorgsam geschlossen haben werde – ihnen in die Augen kotzte. Also sie nähmen mich dann ernster, als wenn ich einfach spräche. Was Menschen eben so alles machen, um gehört zu werden: Sie sprechen. Tss. Und gewisse schreiben auch noch.

Diese Tage sind auch sehr empfehlenswert, um Ihre Pflanzen absichtlich zu giessen zu vergessen. Es ist ihnen damit perhaps gar ein Gefallen getan, den Stiefmütterchen und den schwarzäugigen Susannen. Das Wasser wird ja doch nicht für alle reichen. Ich verstehe Sie, jaja, es sind ja schliesslich doch auch Pflanzen, und Sie würden am liebsten allen ein Leben in Würde ermöglichen. Ich doch auch. Aber es wird einfach nicht für alle reichen, hier. Manchmal gilt es, realistisch zu sein. Und schlussamend: Es sind bloss Pflanzen. Sie leben, aber nicht ganz so wie wir.

Hoffen wir einfach auf gmögigere Tage. Jaja. Ich weiss. Hoffnung ist das einfachere Gefühl, wenn die Wut zu berechtigt ist. Darum. Liesse sich noch etwas sagen über diese Tage? Hach wie liebend gern würd ich Ihnen den Satz aufschreiben: Ein Sturm zieht auf. Aber er zieht nicht auf, er ist gar nie abgezogen, und wenn Sie ihn diese Tage zum ersten Mal spüren, so mag das daran liegen, dass der Sturm nun nicht mehr nur an den Rändern rüttelt, sondern auch die Mitte schüttelt. Schöne Badetage wünsche ich.

Kim de l'Horizon schreibt Lyrik, Prosa und Theaterstücke. Das Romandebüt «Blutbuch» wurde 2022 mit dem Schweizer und dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. In der Kolumne für Tamedia schreibt de l'Horizon seit Februar 2023 über das «Hierundjetzt».

