Audi Charging Hub – Schöner Laden Audi will Kunden im urbanen Umfeld mit einer Mischung aus edler Lounge und Ladestation zu sich locken. Im Gegensatz zu Tesla sind auch Fahrzeuge der Konkurrenz willkommen – wenn auch nur in der «Holzklasse». Peter Weissenberg Dieter Liechti

Die luxuriöse Audi-Lounge mit Balkon, Sofas und Arbeitsecke ist exklusiv für Fahrer von Audi-Stromern. Fotos: Audi Wer die Schnelllader mit Fremdmarken nutzen will, dem steht die «Holzklasse» mit Snack- und Kaffeeautomaten und Toilette zur Verfügung. 1 / 2

Wer zielsicher die hässlichsten Ecken Europas finden möchte, der macht sich am besten auf grosse Fahrt mit einem Elektroauto: Garantiert lernt der Reisende dabei Hinterhöfe am Rande der Stadt, trostlose Gewerbegebiete und die finstersten Winkel von Autohöfen im ländlichen Nichts kennen und fürchten. Das Abenteuer Ladestation zeigt allzu oft, dass die öffentlich zugängliche Infrastruktur gerade für Vielfahrer einen Strom düsterer Erlebnisse bereithält.

Premium ist das nicht – und das hat Tesla schon lange erkannt: Darum haben die Amerikaner mit dem Verkauf ihrer Stromer auch ein Netz von sogenannten Superchargern eingerichtet. Chic gestylte Schnelllader, exklusiv für die Kunden an Knotenpunkten des Verkehrs. Allein in Europa gibt es gegenwärtig rund 2000 davon. Nur meistens auch in eher karger Umgebung; das mitgebrachte Sandwich und das Handy oder der riesige Touchscreen sind der einzige Zeitvertreib beim Aufladen – und bei Dauerregen ist während des Anstöpselns nicht selten eine Gratisdusche inklusive. Dennoch: Von Tesla lernen heisst siegen lernen – vor allem, wenn man es besser macht: Das ist ein Ansporn für Ralph Hollmig. Das Ergebnis der Arbeit des Audi-Projektleiters an diesem Ziel ist passend seit dieser Woche am Messezentrum Nürnbergs zu sehen. Dort eröffnete der Hersteller am 23. Dezember seinen ersten «Charging Hub».