Analyse zum neuen Kongressstandort – Schöneres Oerlikon dank der grossen Kongresse Ausgerechnet in einer grotesk tristen Gegend sollen sich künftig Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer treffen. Dieses Problem muss die Stadt Zürich lösen. Thomas Zemp

Das ist die Sicht, wenn man heute auf das Hallenstadion zugeht. Foto: Andrea Zahler

Zugeben würden die Verantwortlichen das nie, doch die Idee, das Hallenstadion und die Messe Zürich zum Standort für grosse Kongresse (lesen Sie hier die Hintergründe dazu) zu machen, ist aus der Not heraus entstanden. Das Stadion steht seit einem Jahr leer und ist unbenutzt, in den Räumen der Messe findet kaum etwas statt – die Corona-Pandemie lässt keine Veranstaltungen mehr zu. Aber auch unabhängig davon fallen wichtige Nutzer weg: Der ZSC wird seine Eishockeyspiele ab Mai 2022 in seiner neuen Arena in Altstetten austragen, die Züspa, die jährlich in der Messe Zürich stattfand, ist bereits Vergangenheit.