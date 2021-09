Deutschland wählt – Scholz’ rote Welle reisst alle mit Neben dem Bundestag werden am Sonntag auch die Landesparlamente in Berlin und an der Ostsee gewählt. Auch hier winken den Sozialdemokraten Siege. Dominique Eigenmann aus Berlin

Politisch denken sie sehr ähnlich: Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der deutschen Sozialdemokraten, bei einem Auftritt in Stralsund. Foto: Felix Zahn (Imago Images/Photothek)

Eben war Manuela Schwesig noch Familienministerin in der Bundesregierung, wenig später regierte sie Mecklenburg-Vorpommern, das schöne, dünn besiedelte Land an der Ostsee. Ihr Vorgänger als Ministerpräsident, der beliebte Sozialdemokrat Erwin Sellering, war an Krebs erkrankt und gab das Amt auf. Schwesig sprang ein.

Vier Jahre danach muss die 47-jährige Sozialdemokratin am Sonntag ihr Amt erstmals verteidigen. Einst als «Ostküsten-Barbie» verspottet, hat sie sich viel Respekt und Sympathie erworben. Sie führte die kostenlose Kita-Betreuung ein, die ihr so am Herzen lag, und leitete das Land mit sicherer, harter Hand durch die Pandemie. Dass die zweifache Mutter in der Konferenz der Ministerpräsidenten immer wieder für den Schulbesuch der Kinder kämpfte und dabei heftig mit Bundeskanzlerin Angela Merkel stritt, lenkte die Blicke ganz Deutschlands auf sie.