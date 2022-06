Das Wetter am Wochenende – Schon am frühen Samstagmorgen Temperaturen über 30 Grad Die Schweiz startet in ein Wochenende mit Temperaturen von mehr als 30 Grad. Ausser der Sonne scheint es auch möglich, dass Hitzerekorde überschritten werden könnten.

Es wird heiss an diesem Wochenende. Abkühlung, Sonnenhüte und viel Trinken werden gefragt sein. Foto: Peter Schneider (Keystone)

In der Schweiz hat das Thermometer vielerorts bereits vor 10.00 Uhr teilweise über 30 Grad angezeigt. SRF Meteo ging davon aus, dass an diesem Wochenende lokal die Juni-Temperaturwerte gebrochen werden könnten.

In Birsfelden (BL), Neuenburg (NE), Mathod (VD), Nyon (VD), Sitten (VS) und Stabio (TI) wurden gemäss Webseite von SRF Meteo bereits nach 09.30 Uhr über 30 Grad gemessen. Am höchsten waren die Temperaturen in Biasca im Tessin mit 36,6 Grad.

Der Wetterdienst rechnete damit, dass am Wochenende verbreitet 32 bis 35 Grad erreicht werden könnten. Für den Raum Basel, im unteren Aaretal, im Rhonetal oder im Churer Rheintal wurden gar 36 oder 37 Grad prognostiziert.

So schien es möglich, dass regional die Hitzerekorde von Juni überschritten werden könnten. In Basel etwa liegt der Juni-Rekord bei 36,9 Grad (im Jahr 1947), in Koppigen BE bei 36,5 Grad (2019) und in Sitten VS und Genf bei 36,4 Grad (2019 respektive 1950).

SDA

