Trotz Corona – Schon Anfang Mai sollen wieder Bälle fliegen Gemäss dem Bundesrat dürften gewisse Sportarten bereits in wenigen Tagen freigegeben werden. rst

Tennispartien sollten schon bald wieder möglich sein. Keystone/AP/Natacha Pisarenko

Sportarten wie Tennis oder Golf, wo körperliche Distanzen problemlos eingehalten werden können, dürften gemäss Bundesrätin Viola Amherd schon Anfang Mai wieder möglich sein. «Die grosse Bedeutung des Sports für die psychische und physische Gesundheit ist unbestritten», sagte die Sportministerin an der Medienkonferenz in Bern. Sport sei auch ein «erheblicher Wirtschaftsfaktor».

Und weil das Bedürfnis nach Sport sehr gross sei, seien die Arbeiten an der Exitstrategie in diesem Bereich entsprechend intensiv vorangetrieben worden. «Es soll ermöglicht werden, dass Sportaktivitäten, in denen Körperkontakt vermieden und die Hygienevorschriften sowie das Social Distancing eingehalten werden können, bereits ab Anfang Mai stattfinden können», sagte Amherd. Eine Mitteilung, über die sich Zehntausende von Hobbysportler freuen dürften.