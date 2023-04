Neue Studie zu Luftverschmutzung – Schon geringe Feinstaubwerte steigern Demenzrisiko Feinstaub steht im Verdacht, die Gefahr für Demenz zu erhöhen. Eine Metaanalyse stärkt diese Vermutung. Riskant sind demnach auch Feinstaubkonzentrationen deutlich unterhalb des EU-Grenzwerts. Walter Willems

Stau im Wankdorf in Bern. Foto: Raphael Moser (Tamedia)

Feinstaub steht schon länger im Verdacht, das Risiko für Demenzerkrankungen zu erhöhen. Eine im «British Medical Journal» (BMJ) veröffentlichte Analyse von 16 Studien bestätigt diesen Zusammenhang: Demnach steigern auch Partikelkonzentrationen deutlich unterhalb der in der EU geltenden Grenzwerte die Erkrankungsgefahr. Die Studie unterstreiche die Dringlichkeit, die Luftbelastung auch durch politische Massnahmen weltweit zu senken, heisst es in einem Kommentar in der Fachzeitschrift.