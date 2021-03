USA – Schon wieder Probleme mit der Boeing 737 MAX Während eines Flugs von Miami nach Newark musste ein Triebwerk ausgeschaltet werden. Die Maschine konnte später sicher landen. Der Vorfall steht laut Boeing in keinem Zusammenhang mit den jüngsten Problemen.

Im November 2020 wurde die Boeing 737 MAX nach 20 Monaten auf dem Boden wieder zugelassen. (Archivbild) AFP

Die Piloten einer Boeing 737 MAX auf dem Weg nach New York haben am Freitag während des Fluges ein Triebwerk wegen eines «mechanischen Problems» abgeschaltet. Flug 2555 von Miami zum Flughafen Newark sei dennoch sicher gelandet, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA mit. Nach Angaben der Fluglinie American Airlines stand der Zwischenfall nicht mit dem Problem des Flugzeugtyps in Verbindung, das in der Vergangenheit zu zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten geführt hatte.

Ursache sei stattdessen der Öldruck an einem der Motoren gewesen, bestätigte American Airlines. «Alle Kunden haben das Flugzeug verlassen. Es gab keine verletzten Passagiere oder Crew-Mitglieder.»

Der US-Flugzeugbauer hat in der Vergangenheit mehrere Schläge hinnehmen müssen. Nach zwei Abstürzen von 737-MAX-Flugzeugen galt fast zwei Jahre lang ein Flugverbot für die Maschinen dieses Typs – erst im November letzten Jahres konnte der Betrieb der Maschinen wieder aufgenommen werden. Im Februar war zudem das Triebwerk einer Maschine vom Typ 777 während des Flugs in Flammen aufgegangen. Dabei handelte es sich Experten zufolge aber nicht um ein Problem bei Boeing, sondern möglicherweise um eine Frage der Wartung der Turbinen einer Zulieferer-Firma.

AFP