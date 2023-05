Mailand zurück auf der grossen Bühne – Der Fussball zerriss die Stadt in zwei Welten Milan gegen Inter ist wohl das wuchtigste Derby Europas – politisch, gesellschaftlich, sportlich und überhaupt. Die Ära der Clubpatrone ist vorbei, doch die Rivalität ist ungebrochen. Oliver Meiler aus Rom

Skandal mit Folgen: Marco Materazzi und Rui Costa nach dem Abbruch des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League 2005, bei dem Inter-Fans Milan-Goalie Dida mit einem Feuerwerkskörper getroffen hatten. Der Match wurde 3:0 für Milan gewertet. Foto: Keystone

Mailand ist zurück, überraschend sogar für die Mailänder, die sich sonst nicht so leicht von sich selbst überraschen lassen. «Euroderby» nennen sie das, was nun über ihre Stadt kommt: Inter gegen Milan im Halbfinal der Champions League. Das gab es schon einmal, ist lange her, 2003. Mailand ist endlich mal wieder eine prominente Bühne des europäischen Fussballs, wie sich das gehört. Nach Durchhängern sind beide Vereine auch wieder richtig gut in Form. Ein würdiger Aushang, volles Haus, Rekordeinnahmen.