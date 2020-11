Gestern sagte die Kioskfrau, morgen wüssten wir dann mehr, sie hatte die Haare gebleicht, sehr hoch toupiert und trug eine Forelle als Kleid. Ihre immer glänzenden Fingernägel waren rot-weiss lackiert, weisse Sterne auf blauem Grund. Das alles habe sie für die dort drüben gemacht, sie zeigte aus dem Kiosk hinaus nach Westen und über die Strasse, zeigte auf einen Hund, der an eine Laterne pinkelte, am Hund eine Leine und am Ende der Leine ein Mensch.

Für die Miley Cyrus, Jessica Biels und John Smiths, sagte sie, ich denke an euch, rief sie gegen Westen und sie zu ihren Fingern, zur Scheibe, zu Amerika hin. Der Mann am Ende der Leine ging kopfschüttelnd davon. My thoughts are with you, rief sie und bewegte ihre Hände, daran die Finger und an den Fingern die Nägel als kleinste Flaggen der USA.