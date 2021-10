Geldblog: Amortisieren versus investieren – Schrumpft Inflation meine Schulden? Wer eine Hypothek behält und stattdessen Dividendenperlen hält, kann im positiven Falle von einer Rendite profitieren – trägt aber erhöhte Risiken. Martin Spieler

Individuelle Risikoabwägung: Hypothekarnehmer müssen abwägen, wie viele Risiken sie eingehen möchten. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin 60 Jahre alt, arbeite nicht mehr und habe eine Zweitwohnung im Bündnerland. Eigentlich wollte ich Anfang 2022 meine dann ablaufende UBS-Festhypothek amortisieren, damit ich schuldenfrei bin. Nun frage ich mich, ob ich stattdessen eine neue, hoffentlich wesentlich günstigere 10-Jahres-Festhypothek abschliessen und für die 145'000 Franken solide Schweizer Dividenden-Aktien kaufen soll. So würde ich vermutlich innerhalb dieser 10 Jahre einen schönen Netto-Ertrag erzielen. Zudem wäre vielleicht die dann zurück zu bezahlende Hypothek wegen der Inflation wertmässig geringer als heute und der Wert der Aktien nicht wesentlich tiefer als beim Kauf. Was meinen Sie dazu? Leserfrage von J.S.

Ihre Überlegungen finde ich interessant. Wenn Sie die Hypothek wie ursprünglich angedacht amortisieren, sparen Sie sich die Zinsen für die Hausfinanzierung. Eine solche kostet Sie im aktuellen Tiefzinsumfeld als Festhypothek bei 145'000 Franken Fremdkapital rund 1500 bis 2000 Franken pro Jahr je nach Bankkonditionen. Nun könnten Sie dieses Geld stattdessen in Schweizer Dividendenperlen wie Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Re, Swiss Life, Holcim, Swisscom, Helvetia und Zurich investieren und würden so eine Dividendenrendite von vielleicht 3 bis 4 Prozent pro Jahr je nach Gewichtung der einzelnen Dividendenzahler erzielen.

Dank der Renditedifferenz zwischen dem bezahlten Hypozins und der erwarteten Dividendenrendite würden Sie auf zehn Jahr hinaus möglicherweise tatsächlich ein gutes Geschäft machen. Garantiert ist allerdings nicht, dass Ihre Rechnung aufgeht. Denn Dividenden sind nie gesichert. In schlechten Jahren kann die Dividende gekürzt oder sogar ganz gestrichen werden. Damit sollte man immer auch rechnen. Dies würde Ihre Rendite schmälern. Zudem müssen Sie die Dividenden versteuern, dürfen aber auch die Hypozinsen bei den Steuern abziehen. Mit der Festhypothek wäre immerhin der Zins gesichert. Wahrscheinlich hätten Sie eine gute Chance, eine positive Rendite zu erreichen.

Gegen Ihr Vorhaben spricht die Überlegung, dass man mit fremdem Geld nicht spekulieren sollte.

Eine andere Frage ist indes, was mit dem investierten Kapital in den zehn Jahren passiert. Nach über zehn Jahren Hausse an den Aktienmärkten und ultralockerer Geldpolitik darf man sich nicht darauf verlassen, dass das erfreuliche Börsenwetter noch über Jahre hinweg anhält. Jederzeit kann es zu einer mehr oder weniger starken Korrektur kommen, zumal viele Aktien teuer bewertet sind. Wenn erst einmal die Zinsen steigen, könnte sich das Börsenklima deutlich abkühlen. Unter Umständen kann es dann auch zu einer längeren Baisse an den Aktienmärkten kommen. Da Sie Ihre Dividendenperlen nicht verkaufen wollen, könnten Sie auch mit Buchverlusten leben, solange die Dividendenrendite stimmt – zumindest solange die Festhypothek läuft, nämlich mindestens zehn Jahre. Danach müssten Sie neu rechnen, laufen aber Gefahr, dass die Zinsen dann höher sind.

Interessant ist Ihr Hinweis auf die Inflation. Sollte die Teuerung nach Jahren mit tiefer oder sogar Minusteuerung auch bei uns deutlich anziehen, was vorderhand noch nicht wirklich absehbar ist, wären Sie mit der Hypothekarschuld im Vorteil. In Zeiten mit einer hohen Inflation ist man gut bedient, wenn man Schulden hat, da die Teuerung nicht nur am Sparbatzen nagt, sondern auch Schulden faktisch kleiner macht. Sie würden also doppelt profitieren.

Gegen Ihr Vorhaben spricht die Überlegung, dass man mit fremdem Geld nicht spekulieren sollte. In Ihrem Fall erachte ich dies allerdings als vertretbares Problem: Ihre Hypothekarschuld ist gering und Sie verfügen nicht über weitere Schulden und sind finanziell offenbar abgesichert. Falls Sie Ihr Vorhaben weiter prüfen möchten, ist es wichtig, dass Sie Ihre erhöhten Anlagerisiken, die Sie damit eingehen, klar vor Augen halten. Umsetzen sollten Sie Ihre Pläne nur, wenn Sie selbst wegen stark sinkender Börsenkursen nicht schlaflose Nächte haben und in der Lage sind, auch starke Kursschwankungen, zu denen es jederzeit kommen kann, zu tragen und über eine hohe Risikobereitschaft verfügen. Ansonsten würde ich von einem solchen Weg absehen.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.