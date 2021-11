Shitstorm gegen Starautor – Schüler hassen ihn. Er findet es lustig Autor Ocean Vuong ist zum Prüfungsstoff geworden – und erhält nun Hunderte Nachrichten von verzweifelten Schülern und deren Eltern. Andreas Tobler

Wird beschimpft und hat Spass daran: Der vietnamesisch-amerikanische Autor Ocean Vuong. Foto: Slaven Vlasic (Getty Images)

Als der Starautor Ocean Vuong eines Morgens sein Instagram-Profil aufrief, sah er sich dort mit Nachrichten konfrontiert, die nicht gerade nett waren. «Du bist also der Typ, wegen dem wir alle am Arsch sind», hiess es in einer der zahlreichen Nachrichten. Andere wiederum waren verzweifelt: «Ich bin aufgeschmissen, ich verstehs nicht», schrieb jemand – und blieb damit nicht allein. «Bro, worum geht es? Bro?», fragte jemand anderes.

«Wir fallen durch, weil du dich entschieden hast, darüber zu schreiben, wie du deiner Grossmutter die Haare zupfst.» Foto: Screenshot

Die Ursache des Shitstorms gegen Vuong war rasch gefunden: Der 34-jährige Autor ist in Australien zur Prüfungsaufgabe geworden. Die Schülerinnen und Schüler mussten für ihren Highschool-Abschluss eine Passage aus dem Debütroman kommentieren, mit dem Vuong vor zwei Jahren auch in Europa Furore machte.