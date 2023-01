Drogenkrieg in Mexiko – Schüsse am Flughafen – So brutal wütete das Sinaloa-Kartell Im Morgengrauen hat Mexikos Militär den Sohn des inhaftierten Drogenbosses «El Chapo» gefasst. Jetzt zeigen Videos, wie die Gewalt in der Stadt Culiacán nach dem Zugriff eskaliert ist. Simon Widmer

Chaos in Culiacán: Kriminelle stahlen am Donnerstag Autos und setzten sie in Brand. Foto: Marcos Vizcarra (AFP)

Strassensperren, brennende Autos, Schiessereien. Es waren Szenen wie aus einer Netflix-Serie. Doch was sich am vergangenen Donnerstag in Culiacán abspielte, war nicht Fiktion, sondern blutige Realität. In der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa, 880’000 Einwohnerinnen und Einwohner, breitete sich das Chaos aus. Zuvor gelang es der mexikanischen Armee, Ovidio Guzmán zu verhaften, einen der mindestens zehn Söhne des Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán, der in einem US-Hochsicherheitsgefängnis lebenslang inhaftiert ist.