Rettungskräfte im Grosseinsatz – Schüsse in Hamburg – mehrere Tote und Verletzte Am Donnerstagabend hat es in Hamburg offenbar ein Blutbad gegeben. Rettungskräfte wurden wegen eines «Massenfalls» alarmiert. Der oder die Täter sollen auf der Flucht sein. UPDATE FOLGT

Die Polizei ist in Spezialausrüstung in Hamburg im Einsatz. Foto: Jonas Walzberg (Keystone)

Bei einer Schiesserei in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden. Die Polizei spricht von einer «Grosslage». Laut den Behörden fielen die Schüsse in einer Kirche im Stadteil Gross Borstel.

Beim Tatort soll es sich um ein Zentrum der Zeugen Jehovas handeln, wie deutsche Medien berichten. Andere Quellen berichten, die Vorgänge hätten sich im Stadtteil Alsterdorf zugetragen. Es seien mehrere Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden – darunter auch zum Teil schwerverletzt, schreibt die «Allgemeine Zeitung».

Das Gebiet sei grossräumig abgesperrt worden. Auf Bildern sind Krankenwagen zu sehen, die sich in einer Strasse hintereinander reihen. Umliegende Spitäler seien wegen eines «Massenanfalls» an Verletzten alarmiert und in Alarmbereitschaft versetzt worden. Der oder die Täter seien auf der Flucht, berichten Medien. Zu den Hintergründen des Vorfalls liegen noch keine näheren Angaben vor.

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.