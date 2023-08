Schuld der Vorfahren – Enkel von SS-Kommandanten gedenken Razzia in Frankreich 112 Franzosen wurden 1944 aus dem Dorf Pexonne deportiert und ins Konzentrationslager nach Deutschland gebracht. Drei Nachfahren des damaligen SS-Kommandanten nahmen jetzt an der Gedenkfeier teil.

Drei Enkel eines SS-Kommandanten haben sich in Ostfrankreich am Gedenken an eine Razzia beteiligt, die ihr Grossvater 1944 in der kleinen Ortschaft Pexonne angeordnet hatte. Rund 400 Menschen kamen am Sonntag zu der Gedenkfeier an die Deportation von 112 Dorfbewohnern, die für Dutzende mit Zwangsarbeit und dem Tod in deutschen Konzentrationslagern endete.

Die SS sorgte in ganz Europa für Angst und Schrecken – hie rin Österreich. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Die Enkel hatten Nachforschungen zu ihrem Grossvater, SS-Hauptsturmführer Erich Otto Wenger angestellt, von dem sie lediglich wussten, dass er ein Nazi und in Paris eingesetzt war. Dabei stiessen sie auf seine Verantwortung für die Razzia in dem Ort westlich von Strassburg und nahmen Kontakt zu dem Vorsitzenden des örtlichen Gedenkvereins, Guillaume Maisse, auf. Dessen Grossvater stammt aus dem Ort und überlebte die Razzia nicht.

Während der Gedenkverein den Besuch der Enkel begrüsste, gab es vor Ort im Vorfeld auch Stirnrunzeln. Das Wort ergriffen die drei am Sonntag nicht, sie waren aber bei der Kranzniederlegung dabei. Der Schritt der Enkel stiess auf grosse Beachtung französischer Medien.

Wenger machte nach Ende des Zweiten Weltkriegs beim Bundesamt für Verfassungsschutz Karriere, bis seine Vergangenheit 1963 öffentlich aufgedeckt wurde. Er wurde in eine andere Behörde versetzt. Für sein Tun in Frankreich wurde er nicht mehr zur Rechenschaft gezogen.

SDA

