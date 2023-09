Schule in Winterthur – 9-Jähriger hätte nach Sackmesser-Drohung zurück in die Klasse kommen sollen Ein Viertklässler an der Schule Gutenberg wird seit Montag speziell unterrichtet. Dies, nachdem er vorletzte Woche gedroht hatte, alle Kinder der Schule zu töten. Nun sind weitere Details bekannt. Valérie Jost

Das Schulhaus Gutenberg in Töss: Hier geht der Viertklässler, der mehreren Mädchen und einem Jungen mit einem Sackmesser gedroht hatte, inzwischen nicht mehr zur Schule. Foto: Madeleine Schoder

Ein 9-jähriger Schüler der Tössemer Schule Gutenberg hat am Mittwoch, 23. August, andere Kinder mit einem Sackmesser bedroht. Dies bestätigte Schulstadträtin Martina Blum (Grüne) letzte Woche auf Anfrage. «Er sagte, er würde mit diesem Messer alle Kinder der Schule töten», sagte ein Vater gegenüber «20 Minuten».

Der Viertklässler habe seither nicht am Unterricht teilgenommen, «weder in seiner ursprünglichen Klasse noch in einer anderen», sagte Blum damals weiter. Es sei geplant, dass er nun bis auf weiteres im Rahmen eines speziellen Schulprogramms unterrichtet werde.

Jetzt zeigen allerdings zwei Elternbriefe der Schulleitung, dass die Schule Massnahmen getroffen hatte, die anderes vermuten lassen. Die Briefe wurden am Freitagabend vom Instagram-Kanal «Szene ish Winti» verbreitet.

Der erste datiert von knapp einer Woche nach dem Vorfall, dem 29. August. Er informiert die Eltern, die Sicherheit ihrer Kinder stehe bei der Schule «selbstverständlich an oberster Stelle». Um «unkontrollierten Situationen vorzubeugen», habe die Schule «für die Zeit bis zu den Herbstferien» zwei Punkte beschlossen: Erstens habe der Schüler nicht gleichzeitig wie die anderen Kinder Pause. Zweitens sei er nicht gleichzeitig mit ihnen auf dem Schulweg, «und/oder er wird begleitet». Auch spezifiziert der Brief, dass der Schüler «mehrere Mädchen sowie einen Jungen» bedroht hatte.

Schüler hat Unterricht nicht mehr besucht

Die Massnahmen werfen die Frage auf, ob der Junge nach dem Vorfall vielleicht doch im Schulhaus war. Etwa für «weitere Gespräche und Interventionen», wie sie der Elternbrief ankündigte. Die Aussage eines Vaters gegenüber «20 Minuten» stützt diese These: «Seit Mittwoch [eine Woche nach dem Vorfall, Anm. d. Red.] darf der Bub wieder in die Schule gehen, als wäre hier nichts passiert.» Eine Mutter sagte dem Newsportal weiter, sie könne nicht nachvollziehen, dass die Schule den Jungen bereits wieder in die Schule lasse.

Schulstadträtin Blum äussert sich nun auf Anfrage wie folgt: «Den Eltern wurde nach dem Vorfall mitgeteilt, dass vorgesehen ist, dass der Schüler am Mittwoch den Unterricht wieder besuchen wird.» Dies sei dann aber nicht der Fall gewesen, der Schüler habe nicht am Unterricht teilgenommen.

Kein Strafverfahren eingeleitet

Dies bestätigt der zweite Elternbrief, der auf den Freitag, 1. September, datiert ist. Auch darin heisst es, der Junge habe in dieser Woche «nicht am Unterricht der Klasse» teilgenommen. Ab Montag, 4. September, werde er «zuerst in einem externen Brückenangebot unterstützt und danach in einer anderen Schule unterrichtet». Auch das bis auf weiteres geplante Schulprogramm werde nicht im Schulhaus Gutenberg stattfinden.

Auch die Stadtpolizei war in den Fall involviert. Sie hatte dieser Zeitung gegenüber bestätigt, die Jugendpolizei sei am Freitag, 25. August, im Einsatz gewesen: «Die Spezialistinnen und Spezialisten haben mit dem Jungen gesprochen und ihm aufgezeigt, was er mit seiner leichtsinnigen Aktion ausgelöst hat und dass es sich um eine klare Grenzüberschreitung handelt», sagte Sprecher Michael Wirz dieser Zeitung. Zudem hätten Gespräche mit der Familie des Jungen und mit der Schule stattgefunden. Da er noch nicht zehn Jahre alt und damit noch nicht strafmündig sei, werde es kein Strafverfahren geben. Der Vorfall werde nur polizeilich festgehalten.

