Steigende Corona-Zahlen – Schulleiten schlagen wegen Lehrermangels Alarm Nach den Herbstferien werden viele Lehrer im Klassenzimmer fehlen. Etliche Schulen proben bereits den Fernunterricht aus der Quarantäne – oder setzen auf Studenten. Nadja Pastega

530 Studenten der Pädagogischen Hochschule Bern haben sich für Einsätze an den Schulen gemeldet, an der PH Luzern können neu Urlaubswochen für «Covid-19-bedingte Einsätze» beantragt werden – damit auch im Coronaherbst alle Kinder Unterricht bekommen. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Morgen startet in mehreren Kantonen die Schule wieder. Doch vor vielen Klassen wird in den kommenden Wochen kein Lehrer stehen, sondern eine Aushilfe. Die steigenden Corona-Zahlen zwingen auch die Pädagogen in die Quarantäne – und an den Schulen wird das Personal knapp.