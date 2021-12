Carla Loretz rehabilitiert – Schulpräsidentin von Horgen erhält ihre Macht zurück Der Bezirksrat tadelt die Schulpflege Horgen mit deutlichen Worten. Diese habe völlig zu Unrecht ihrer Schulpräsidentin die Kompetenzen entzogen. Daniela Haag

Carla Loretz an der September-Gemeindeversammlung, ihrem bislang letzten öffentlichen Auftritt. Archivfoto: Andre Springer

Die parteilose Horgner Schulpräsidentin Carla Loretz stand fast drei Jahre unter Beschuss. Die Kritik ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Schulpflege und dem Gemeinderat gipfelten in der Forderung an den Bezirksrat, er solle sie des Amtes entheben. Doch nun geht sie als Siegerin aus dem Behördenstreit in Horgen hervor, und die Schulpflege wird mit scharfen Worten zurechtgewiesen.

Der Bezirksrat Horgen heisst den Rekurs von Carla Loretz gegen ihre Entmachtung gut. Er gibt ihr alle Kompetenzen zurück. Die Schulpflege hatte ihr diese am 28. Mai 2020 entzogen. Zudem wurde Carla Loretz damals verpflichtet, ihre Anwesenheiten im Schulsekretariat vorgängig anzukündigen.