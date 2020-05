Kolumne von Miklós Gimes – Schwamedinge isch im Huus Je weiter vom coolen, trendigen, braven Stadtzentrum, desto geringer die Akzeptanz des Lockdown? Mitnichten! Miklós Gimes

Ich schrieb ein paar Freunden draussen in Altstetten, Schwamendingen, Seebach, wie sie den Lockdown erlebt haben. Was ist euch aufgefallen, was ist das Lebensgefühl? Die Journalisten berichten ja vornehmlich über die coolen Stadtkreise, wo sie ihr Homeoffice betreiben. Unser mittelständischer Horizont, scheint mir, ist noch enger geworden.