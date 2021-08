Nach FCB-Match gegen Hammarby - Katz-und-Maus-Spiel mit der Basler Polizei

Nach FCB-Match gegen Hammarby – Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei Die schwedischen «Fans» sorgten bei der Basler Polizei am Donnerstag für einen längeren Einsatz. Die Aktion endete turbulent am Bahnhof SBB. Alexander Müller

Auf der Bahnhofspasserelle wird ein schwedischer Fan von der Polizei am Boden festgehalten, um dessen Hände mit Kabelbinder zu fixieren. Foto: zvg

Der Match im Playoff zur Conference League war schon lange abgepfiffen, die Spieler des FC Basel genossen nach dem 3:1-Sieg gegen Hammarby bereits ihren verdienten Feierabend. Für mehrere Dutzend Basler Polizisten war da an ein Ende ihres Arbeitstages noch nicht zu denken. Die Polizei begleitete nach dem Spiel eine Gruppe von rund 50 «Fans» aus dem schwedischen Hammarby in Richtung Bahnhof SBB.

Auf dem Centralbahnplatz beäugten sich die Schweden und die Basler Staatsgewalt aus einiger Distanz gegen 22.30 Uhr während rund einer Viertelstunde. Dann plötzlich wurde es turbulent. Die Schweden stürmten in die Bahnhofshalle los und rannten auf die Passerelle. Die überraschten Polizisten eilten ihnen in Vollmontur nach. Man habe Kenntnis davon gehabt, dass die Schweden sich mit Basler «Fans» verabredet hätten, erklärt Polizeisprecher Toprak Yerguz die plötzliche Hektik und die Reaktion seiner Kollegen. Die Polizei markierte bereits seit dem frühen Nachmittag sichtbare Präsenz, als die ersten Schweden in der Basler Innenstadt eintrafen. Schon vor dem Match habe es vereinzelte Provokationen zwischen den Fangruppen gegeben, sagt Yerguz, er spricht von einer «dynamischen» Entwicklung. Das Ziel der Polizei an jenem Abend formuliert der Mediensprecher deutlich: «Wir wollten klar signalisieren, dass wir in der Stadt keine Auseinandersetzung dulden.»

Dies scheint gelungen zu sein: Auf der Passerelle des Bahnhofs und rund um das Bahnhofsgelände stoppten die Polizisten die Fans. Insgesamt 14 Personen seien angehalten und kontrolliert worden, davon 10 aus dem Lager der Schweden und 4 Rotblaue. Eine Gruppe der Schweden wurde vor einem Lift auf der Passerelle eingekesselt. Einzeln zogen die Einsatzkräfte danach die Fussball-«Fans» raus. Weil sich die Schweden wenig kooperativ zeigten, benötigte die Polizei dazu einiges an Muskelkraft.

Das Knie auf dem Hals?

Auf dem Bild, dass der BaZ von diesem Einsatz vorliegt, sieht es aus, als hätte einer der Polizisten einen Fan mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt. Wer genau hinschaut, sieht jedoch: Der Druck des Knies ruht auf dem Schulterblatt – genauso, wie es laut Yerguz in der Polizeiausbildung gelehrt wird: «Das Knie auf dem Hals oder dem Nacken ist tabu.» Erlaubt sei hingegen ein Fixieren auf dem Rücken oder allenfalls im Bereich des Kopfes, falls sich eine Person stark wehrt. Die Aktion dauerte zudem nur einige wenige Sekunden.

Nach der Personenkontrolle durften die Schweden wieder gehen. Es gab an diesem Abend weder Verletzte, noch wurde einer der «Fans» verzeigt. Im Anschluss wurden die Schweden von der Polizei zu ihren Autos beim Dreispitz begleitet und danach bis zur Landesgrenze eskortiert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.