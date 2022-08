Nachhaltig kochen im Rechberg 1837 – Schweineherz serviert er geräuchert, Pastinaken verwandelt er in Glace Gemüseproduzenten schreiben dem Zürcher Koch Carlos Navarro vor, was auf den Tisch kommt; Tiere verarbeitet er ganz. Seine Arbeit ist Teil der neuen Kampagne Klima à la carte. Claudia Schmid

Verarbeitet nur Produkte, die es schon im 19. Jahrhundert gab: Navarro, Koch im Rechberg 1837. Foto: Sabina Bobst

Die Zahl im Namen des Restaurants Rechberg, 1837, ist kein schmückendes Anhängsel. Sie ist Programm. Koch Carlos Navarro – der 36-Jährige führt das Lokal bei der Zentralbibliothek mit Celine Horst und den Brüdern Alexander und Raphael Guggenbühl – verarbeitet nur Produkte, die im Baujahr des Hauses erhältlich waren. Sprich: Ausschliesslich Gemüse, Getreide und Tiere aus der unmittelbaren Region, die nicht industriell gezüchtet oder hochgezogen wurden. Die Nahrungsmittel stammen unter anderem von Slowgrow in Mönchaltdorf und dem Gut Rheinau im Kanton Zürich. Die Höfe geben also vor, was im Rechberg auf den Teller kommt.



Dazu zählen auch ganze Tiere, die aus Rheinau bezogen werden. «Mit unserem Partnerrestaurant Rank verarbeiten wir die Rinder oder Schweine von Kopf bis Fuss bis zu den Innereien», sagt Navarro. «Ich weiss, welche Tiere es waren und für ein Leben sie hatten.» Auch das Gemüse wird rübis und stübis aufgebraucht. So entstehen aus Abschnitten salzige und süsse Gewürzmischungen, oder sie werden eingemacht.



In der Küche zeigt uns Navarro einen Schrank. In diesem lagern Behälter mit pulverisierten Nahrungsmitteln, mit denen viele Gerichte abgeschmeckt werden: Lauch- und Sauerkrautpulver, Sauermilchpulver, Peterlipuderzucker.