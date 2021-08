Vor dem Corona-Herbst – Ist die Schweiz diesmal bereit? Der Bundesrat ruft zum zweiten Mal die Normalität aus. Der erste Versuch vor einem Jahr gipfelte in einer schlimmen zweiten Welle. So ist die Ausgangslage dieses Mal. Eine Übersicht. Anielle Peterhans , Luca De Carli

Ausgang nach der ersten Corona-Welle: Szene vor einer Zürcher Bar am ersten Wochenende nach dem Lockdown. Foto: Sabina Bobst

Der Bundesrat hat entschieden: In der Schweiz soll trotz Coronavirus wieder Normalzustand herrschen. «Normalisierungsphase» nennt er das diesmal. Ein Déjà-vu. Als im Juni vor einem Jahr praktisch alle Massnahmen aufgehoben waren, sprachen Bundesräte von der «neuen Normalität».

Letztes Jahr endete dieses Konzept im Debakel. Die Schweiz erlebte eine schlimme zweite Welle. Und diesmal? Was darf uns Hoffnung machen, was Sorgen? Die Übersicht:

Die Corona-Regeln: 2020 gegen 2021

Gilt seit gut einem Jahr: Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Nirgendwo Masken – ausser im öffentlichen Verkehr und teilweise an Schulen. Offene Clubs, Bars und Restaurants. Das war im letzten Jahr im Sommer in der ganzen Schweiz und im Herbst in fast allen Kantonen Realität. Einzig Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen waren bis am 1. Oktober verboten.