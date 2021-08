Erdbeben in Haiti – Schweiz hilft mit einer Million Franken Das Erdbeben in Haiti forderte bislang mehr als 1420 bestätigte Todesopfer, Tausende Menschen wurden verletzt, Häuser liegen in Trümmern. Internationale Hilfe rollt an.

Eine Frau steht in Camp Perrin vor ihrem zerstörten Haus. Foto: Reginald Louissaint (AFP)

Die Schweiz sieht insgesamt eine Million Franken für die Soforthilfe in Haiti vor. Nach dem starken Erdbeben am Samstag sind in Haiti bisher mehr als 1400 Tote geborgen worden.

Mit je 250'000 Franken unterstützt die Schweiz die Internationale Föderation des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds IFRC sowie die Uno, wie das Aussendepartement EDA am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. 100'000 Franken würden dem Schweizerischen Roten Kreuz überwiesen.

Tropensturm «Grace» setzt Menschen zusätzlich zu Infos einblenden Nach dem verheerenden Erdbeben ist ein Sturm mit starkem Regen über das betroffene Gebiet im Süden Haitis hinweggefegt. «Grace» erstarkte in der Nacht zum Dienstag laut US-Hurrikanzentrum von einem Tiefdruckgebiet zu einem Tropensturm und zog mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten um die 65 Stundenkilometer über den Süden der Insel Hispaniola hinweg, auf der Haiti und die Dominikanische Republik liegen. Videos in sozialen Medien zeigten überschwemmte Strassen. Eine Frau holt Lebensmittel aus ihrem überfluteten Haus in Les Cayes. Foto: Richard Pierrin (Getty Images) Auf der vom Erdbeben am Samstag schwer getroffenen Halbinsel Tiburon, wo Zehntausende Menschen obdachlos geworden waren, stand das Wasser stellenweise knöchelhoch, wie auf Bildern zu sehen war. Die Bewohner der Gegend, von denen viele bisher im Freien schliefen, suchten etwa in Zelten und unter Planen notdürftig Schutz.

Ein Krisenteam sei vor zwei Tagen geschaffen worden, um das Vorgehen der Schweizer Hilfe festzulegen. Spezialistenteams der Schweizer Botschaft sind laut EDA vor Ort in Port-Salut. Sie werden Zeltplanen in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten verteilen sowie zwei Module für je 5000 Liter Trinkwasser.

Auch Expertinnen und Experten der Humanitären Hilfe Schweiz wurden mobilisiert, vor allem Architekten, Spezialisten für Notunterkünfte sowie für die Reduktion von Katastrophenrisiken. Sie befanden sich bereits im Rahmen von Arbeiten der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) in Haiti.

Viele Menschen wurden obdachlos

Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, Heks, leistet ebenfalls Soforthilfe in Haiti mit zunächst einer halben Million Franken. «Die vom Beben verursachten Schäden insbesondere in der am stärksten betroffenen Region der Grand’ Anse im Südwesten Haitis sind enorm», teilte das Heks am Dienstag mit.

Menschen bangen um Vermisste und sehen Helfern zu, die nach Überlebenden suchen, während Tropensturm Grace über sie hinwegzieht. Foto: Fernando Llano (Keystone)

«Hunderte von Wohnhäusern, Schulen, Kirchen und anderen öffentlichen Gebäuden wurden entweder vollkommen zerstört oder schwer beschädigt», schrieb Heks. Unzählige Menschen seien deswegen obdachlos geworden und hätten oft ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die Bevölkerung sei daher dringend auf Notunterkünfte und Hygieneeinrichtungen angewiesen.

Unterkünfte und Trinkwasser nötig

Auch die Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas leistet erste Nothilfe in Haiti. Sie hat dafür 150‘000 Franken gesprochen, wie sie am Dienstag mitteilte. Unter Hochdruck koordiniere Helvetas ihre Unterstützung mit Partnern vor Ort, mit anderen internationalen Hilfsorganisationen und mit der DEZA, damit die schlimmste Not möglichst effizient und rasch gelindert werden könne, hiess es.

In erster Linie würden jetzt sichere Unterkünfte für all die Menschen errichtet, die durch das Erdbeben obdachlos wurden. Helvetas unterstütze Bedürftige unter anderem auch mit sauberem Trinkwasser.

Kinder sitzen in Camp Perrin in einem zerstörten Haus. (17. August 2021) Foto: Orlando Barria (Keystone)

«Erneut trifft es die Ärmsten am heftigsten», schrieb Helvetas. Das Desaster wecke Erinnerungen an das verheerende Erdbeben vor elf Jahren, bei dem rund 300‘000 Menschen umkamen.

Haiti befindet sich gemäss Helvetas seit der Ermordung des Präsidenten vor rund einem Monat in einer schweren politischen Krise. Kriminelle Banden verunsicherten den Alltag. Es gebe kaum funktionierende staatliche Strukturen, die schnelle Hilfe ermöglichen.

Dennoch konnte laut Helvetas nun ein humanitärer Korridor gelegt werden, damit wichtigste Hilfsgüter aus der Hauptstadt in die betroffenen Gebiete im Süden Haitis transportiert werden können.

SDA/oli

