Wo steht die Schweiz im Verteilkampf um einen Impfstoff?

So weit wie 2009 soll es nicht mehr kommen: Obwohl es damals einen Impfstoff zur Schweinegrippe gab, hatte der grösste Teil der Weltbevölkerung keinen Zugang. Dies weil einige reiche Länder den Markt monopolisiert hatten. Die internationale Kampagne «Covax» will solches verhindern. Sie sammelt Geld und investiert dieses in mögliche Impfstoffe und stellt Regeln für die Verteilung fest. Am Freitag hat der Bund beschlossen, weitere 10 Millionen Franken in dieses Projekt einzuschiessen. Laut Nora Kronig, Leiterin der Abteilung Internationales beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), aus zwei Gründen: «Damit wird diese Initiative insgesamt mit noch mehr Geld alimentiert, und zweitens erhält die Schweiz neu die Option, dass sie über diesen Kanal Impfstoffe für sich selber beschaffen kann.» Die Eidgenossenschaft beteiligt sich inzwischen mit rund 30 Millionen Franken an «Covax». Aber reiche Länder wie die Schweiz schauen gleichzeitig mit Vorbestellungen ganz gezielt auch für sich. Bisher hat sich der Bund bei der US-Firma Moderna den Kauf von 4,5 Millionen Dosen gesichert, mit weiteren steht er in Verhandlungen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert dieses Verhalten, weil dies Hürden bei der gerechten und bedarfsorientierten Verteilung von Impfstoffen schaffen könnte. Insgesamt will der Bund rund 309 Millionen Franken in die Beschaffung stecken mit dem Ziel, 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung impfen zu können.