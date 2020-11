Spitzenplatz im europäischen Vergleich – Schweiz steht bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf einmal gut da Flexible Arbeitszeiten und freie Tage aus familiären Gründen sind in der Schweiz häufiger als in anderen Ländern – doch die Zahlen sind trügerisch. Yannick Wiget

Eine Trennung von Job und Kinderbetreuung: Für viele Schweizerinnen und Schweizer ist das nur möglich, wenn ihre Arbeitgeber flexibel sind. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Job und Privatleben unter einen Hut zu bringen, das empfinden viele als Herausforderung. Besonders schwierig ist es aber für erwerbstätige Eltern mit Kindern unter 15 Jahren und für Erwerbstätige, die sich um pflegebedürftige Familienmitglieder kümmern. Gemäss neuen Zahlen des Bundesamtes für Statistik trifft das auf 1,9 Millionen Personen oder gut ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz zu.

Diese Personen leisten neben der Erwerbsarbeit einen bedeutenden Teil an Betreuungsarbeit in unserer Gesellschaft – und sind deshalb auf eine gewisse Flexibilität ihrer Arbeitgeber angewiesen. Immerhin gut 69 Prozent von ihnen können in der Regel Anfang und Ende der Arbeitszeit aus familiären Gründen kurzfristig verschieben. Im europäischen Vergleich schneidet die Schweiz damit gut ab.

Nur Island und Finnland sind noch flexibler, was Präsenzzeiten betrifft. Hier dürfen 70 Prozent der Arbeitnehmenden am Morgen bei Bedarf eine Stunde später kommen oder am Abend eine Stunde früher gehen. In den Schweizer Nachbarländern ist dieser Anteil deutlich tiefer, wobei Österreich (49 Prozent) klar vor Deutschland (38), Italien (35) und Frankreich (32) liegt.

Auch andere Formen der Flexibilität sind hierzulande stärker verbreitet: 53 Prozent der Arbeitnehmenden können aus familiären Gründen ganze Tage freinehmen, ohne dafür Ferientage beziehen zu müssen. In Frankreich profitieren nicht einmal halb so viele von dieser Möglichkeit. Europaweit liegt die Schweiz hier aber nicht ganz vorne. In neun Ländern ist der Anteil noch höher.

Trotzdem gehöre die Schweiz zu den europäischen Ländern mit verhältnismässig grosser Flexibilität für Arbeitnehmende mit Betreuungsaufgaben, schreibt das Bundesamt für Statistik. Vor allem im Vergleich zu den Nachbarstaaten stehe sie gut da.

Das stimmt – doch die Zahlen sind trügerisch. Man darf nicht vergessen, was sie im Umkehrschluss bedeuten: Fast ein Drittel der Betroffenen in der Schweiz hat selten oder gar nicht die Möglichkeit, die Arbeitszeit kurzfristig zu verschieben. Knapp die Hälfte muss für einen freien Tag Ferien beziehen, beispielsweise wenn das Kind krank zu Hause liegt.

Zudem gibt es grosse Unterschiede nach beruflicher Stellung und Wirtschaftsbranche. Grundsätzlich sind Führungskräfte bessergestellt als zum Beispiel Verkäuferinnen oder Handwerker. Für die meisten Angestellten im Kommunikationsbereich und im Finanz- und Versicherungsgewerbe ist es kein Problem, mal eine Stunde früher zu gehen. Das Gastgewerbe und das Gesundheitswesen sind viel weniger flexibel. Dafür ist es hier eher möglich, aus familiären Gründen einen Tag frei zu erhalten.

Allgemein zeigt sich, dass die Arbeitsflexibilität mit dem Beschäftigungsgrad zusammenhängt. Wer viel arbeitet, kann Anfang und Ende des Wochentages flexibler gestalten. Davon profitieren vor allem Männer. Umgekehrt haben Frauen eher die Möglichkeit, ganze Tage freizunehmen, ohne dafür Ferien zu beziehen. Denn diese Form von Flexibilität ist bei einem niedrigeren Beschäftigungsgrad häufiger.

Von den betroffenen Schweizer Männern sind 72 Prozent Vollzeit erwerbstätig, bei den Frauen sind es nur 30 Prozent, der Rest arbeitet Teilzeit oder gar nicht. Das heisst: Noch immer wird ein Grossteil der regelmässigen Pflege- und Betreuungsaufgaben von den Frauen erledigt.

Für viele von ihnen geht das mit einem Rückzug aus dem Arbeitsleben einher. 28 Prozent der Schweizer Frauen geben einen langen Erwerbsunterbruch von mehr als fünf Jahren wegen Kinderbetreuungspflichten an. Höhere Anteile findet man in Europa nur für die Slowakei, Ungarn und Tschechien.