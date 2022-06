Razzien in Zürich, St. Gallen und Luzern – Schweiz verhaftet drei Personen wegen Terrorverdacht In der Schweiz und in Deutschland gab es mehrere Verhaftungen und Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Terrororganisation «Islamischer Staat».

Im Kampf gegen den Terrorismus sind am Montagabend in der Schweiz drei Personen wegen des Verdachts der Unterstützung der Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) verhaftet worden. Eine weitere Person wurde in Deutschland verhaftet. Diese war nach Syrien gereist, um für den IS zu kämpfen.

Zwei der drei in der Schweiz verhafteten Personen sind vorbestraft wegen Unterstützungshandlungen zugunsten des IS, teilte die Bundesanwaltschaft (BA) mit. Es handelt sich demnach um einen 20-jährigen und einen 26-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Zürich.

Die Bundesanwaltschaft hatte bereits im Dezember 2021 ein Verfahren gegen die beiden eröffnet. Die BA wird gemäss Mitteilung «voraussichtlich» Untersuchungshaft beim Zwangsmassnahmengericht beantragen.

Die dritte in der Schweiz verhaftete Person ist gemäss Mitteilung minderjährig. Die Verhaftung erfolgte entsprechend im Rahmen eines Strafverfahrens der Jugendanwaltschaft Winterthur. Gegen die drei wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung an, respektive der Unterstützung der verbotenen terroristischen Organisation «Islamischer Staat» durchgeführt.

Verdacht auf «staatsgefährdende Gewalttat»

Eine weitere Verhaftung gab es in Deutschland. Der Beschuldigte «ist der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat» sowie der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland «dringend verdächtig», heisst es in der Mitteilung des Generalbundesanwalts in Deutschland.

Der Mann sei seit langem Anhänger jihadistischer und radikalislamischer Ideen und sei von Deutschland nach Syrien gereist. Dort habe er sich der terroristischen Vereinigung «Islamischer Staat» anschliessen, sich ausbilden lassen und dann an Kampfhandlungen oder terroristischen Anschlägen mitwirken wollen. Soweit sei es jedoch nicht gekommen, der Beschuldigte sei Ende Oktober nach Deutschland zurückgekehrt.

Ab April 2021 habe er in Deutschland «umfangreiche Propagandatätigkeiten für die Vereinigung» gemacht, wie das Übersetzen von offiziellen Texten, Videos oder Audiobotschaften des IS aus dem Arabischen ins Deutsche. Zudem habe das Verbreiten dieser Inhalte auf verschiedenen Kanälen des Messenger-Dienstes Telegram im deutschsprachigen Raum zu seinen Aufgaben gehört. Daneben hatte er versucht, in «Operationsgebiete» des IS zu reisen. Ein solcher Versuch sei im Januar 2022 erneut gescheitert.

Vier Personen standen in Verbindung

Die vier Verhafteten standen der Bundesanwaltschaft zufolge miteinander in Verbindung. Die laufenden Ermittlungen sollen die Vorwürfe sowie deren Rollen und Absichten klären. Für die beschuldigten Personen gilt gemäss Mitteilung der Bundesanwaltschaft die Unschuldsvermutung.

Die Verhaftungen und Hausdurchsuchungen wurden am Montagabend in einer gemeinsamen Operation der Schweizer und der deutschen Behörden im Rahmen der Terrorismusbekämpfung durchgeführt. In der Schweiz erfolgten die Aktionen in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Luzern. Es gab insgesamt sieben Hausdurchsuchungen, in Deutschland gab es eine.

Mögliche IS-Zelle in Österreich aufgedeckt

Auch in Österreich hat der Verfassungsschutz mithilfe von in- und ausländischen Behörden eine mutmassliche Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) identifiziert. Diese wurde mit Anschlagsplänen im Zusammenhang mit Grossveranstaltungen in Europa in Verbindung gebracht.

Besonders in Hinblick auf den Vienna City Marathon Ende April 2022 sei die Bedrohung von den Verfassungsschützern sehr ernst genommen worden, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Dienstag. Die Sportveranstaltung sei zwar nicht konkret im Blickpunkt des Terrornetzwerkes gestanden. Die Staatsschützer ergriffen dennoch Massnahmen zum Schutz des Massenanlasses und intensivierten die Ermittlungen. Diese dauerten zunächst an.

Die betroffenen IS-Anhänger stammen laut dem Innenministerium aus dem Irak. Sie hätten während der Hochzeit des IS führende Rollen eingenommen und seien für die Durchführung neuerlicher Anschläge der obersten IS-Führung in Europa rekrutiert worden. Sie würden über verschiedene Aufenthaltspapiere aus unterschiedlichen europäischen Ländern verfügen und von Österreich aus den IS mitfinanzieren.

Den Ermittlungen zufolge befinden sich weitere Mitglieder des Terrornetzwerks in anderen europäischen Ländern und reisen gezielt für konspirative Treffen kurzfristig innerhalb des Kontinents. Der österreichische Nachrichtendienst ging von einem «sehr konspirativen Vorgehen» der mutmasslichen Terroranhänger aus. Diese hätten unter anderem Chatfunktionen von Videospielen auf Spielkonsolen für die Kommunikation verwendet.

IS ruft zu Anschlägen in Europa auf

Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte im April ihre Anhänger dazu aufgerufen, die Zeit des Ukraine-Kriegs für Anschläge in Europa zu nutzen. Europa gehe «durch eine heisse Phase» und IS-Unterstützer sollten diese Gelegenheit wahrnehmen. Die Terrormiliz will laut einer Audiobotschaft den Tod ihres ehemaligen Anführers Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi rächen. Dieser war Anfang Februar bei einem US-Militäreinsatz im Nordwesten Syriens getötet worden.

In Österreich hatte am 2. November 2020 ein IS-Anhänger in der Wiener Innenstadt vier Menschen erschossen und mindestens 23 weitere Personen zum Teil schwer verletzt.

